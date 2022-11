Il capogruppo del M5S Marco Galante ha inviato una richiesta d’integrazione alle audizioni che si svolgeranno lunedì 7 novembre in III Commissione sanità sullo scorrimento di diverse graduatorie concorsuali nell’ambito delle professioni sanitarie, chiedendo che sia audita anche la Asl di Foggia in merito allo scorrimento della graduatoria del concorso per fisioterapisti.

“Mi sono confrontato con la consigliera Ciliento – spiega Galante – che ha richiesto una delle audizioni, facendole presente la situazione di questi fisioterapisti e la ringrazio per aver condiviso questa integrazione. Parliamo di circa 210 professionisti che hanno partecipato al concorso bandito dalla Asl di Foggia nel 2020, risultando idonei, che chiedono risposte sullo scorrimento di quella graduatoria. Il concorso si è concluso a maggio di quest’anno e la graduatoria è stata pubblicata lo scorso ottobre.

La Regione Puglia nel piano di fabbisogno triennale del personale avrebbe previsto solo lo scorrimento della graduatoria del concorso per fisioterapisti dell’Asl Bari del 2019, ma niente per quello che riguarda lo scorrimento della graduatoria della Asl di Foggia. Una situazione che ha messo in allarme questi professionisti, che non vogliono essere considerati di serie B rispetto ai colleghi che hanno partecipato al concorso a Bari. Ho richiesto l’integrazione dell’audizione per capire come stanno realmente le cose e dare risposte a questi fisioterapisti che chiedono giustamente chiarezza per il futuro”.