Coppa Italia Eccellenza, al Donia il primo round: 2-1 al Canosa

Manfredonia, 03 Novembre 2022.

Al comunale di San Ferdinando di Puglia, il Manfredonia batte 2-1 il Canosa, nel match di andata del quadrangolare eliminatorio di Coppa Italia Eccellenza.

Avvio promettente per gli uomini di Olivieri che nei primissimi minuti collezionano tre corner, su uno dei quali , il Canosa si rende pericoloso, la retroguardia biancoceleste sventa la minaccia. Il match si sblocca subito, al 6′. Ci pensa Vito Morra, dopo un lungo digiuno, a smuovere il punteggio sul tabellino, approfittando facilmente di un maldestro rinvio del portiere ospite. Nella fase centrale della prima frazione, la gara si snoda prevalentemente a centrocampo, con l’ex Partipilo a dettare i tempi della manovra e dopo aver alzato il baricentro, il Canosa perviene al pareggio al 25′, quando Lamatrice scaraventa in rete un lob, susseguente ad una imperfetta uscita di Coletta. Morra, al 32′ ci riprova di prima intenzione su lungo lancio di Fiorentino, palla alta sulla traversa. Il Canosa è ben messo in campo e sovente arriva prima sulle seconde palle, limitando le giocate dei calciatori sipontini. Il cronometro scorre via senza particolari ulteriori sussulti e le squadre vanno al riposo in parità, sostanzialmente giusto, sul punteggio di 1-1.

Il Manfredonia entra nella ripresa con un nuovo piglio, e spinge per riportarsi in vantaggio. Il gol arriva al 53′ direttamente dal perfetto calcio di punizione di Fiorentino. Il parziale cambiato dà vivacità all’ incontro, con i padroni di casa alla ricerca della terza, e i canosini a rintuzzare e provare a pungere per impattare ma senza impensierire Coletta. Ne viene fuori un match combattuto e valido agonisticamente. Cicerelli spara alto da buona posizione. È l’ultimo spunto sul taccuino, prima del triplice fischio del sig. Rossiello, che manda tutti gli attori protagonisti negli spogliatoi e rimanda ogni discorso, per la qualificazione, alla gara di ritorno di giovedì 17 novembre p.v.

Tabellini:

Manfredonia: Coletta, Montrone, Dinielli, Fiorentino, D’Aiello, Giambuzzi, Potenza, Salvatore, Morra, Achik, Turitto. All. De Candia

Canosa: Fall, Hardes, Brusca, Pignataro, Pinto, Partipilo, Loseto, Lamatrice, Camara, Perez, Mandile. All.Olivieri

Reti: 6′ pt Morra (M), 25′ Lamatrice (C), 53′ Fiorentino (M)

Arbitro: sig. Rossiello sez. Molfetta

Assistenti: sigg. Gorgoglione e Pedico (Barletta)

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 03 Novembre 2022