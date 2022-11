Foggia di “rigore”: continua il momento positivo. Rossoneri agli ottavi di Coppa Italia

StatoQuotidiano.it Foggia, 03 Novembre 2022.

Continua il trend positivo per il Foggia di mister Gallo, che dopo aver battuto il Picerno sconfigge, in trasferta, dopo la lotteria dei rigori anche la Juve Stabia per 2-3 (0-0 dopo 120′) ed accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

Lunga fase di studio tra le due formazioni, con buona parte di frazione di gioco priva di particolare sussulti. Diagonale di Schenetti al 11′, la difesa campana mette in angolo. Al 22′ Bernadotto centra per Zigoni, palla fuori. Ogunseye alla mezz’ora conclude di sinistro, palla deviata da Peluso in corner. Ci prova per due volte Peralta, sul ribaltamento di fronte è D’Agostino a mettere sul fondo. Dopo una buona chance per Pandolfi, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con le proteste rossonere per un presunto fallo di mani di Caldore, il direttore di gara lascia giocare. Zigoni ci prova di testa al 48′, Dalmasso fa buona guardia. Russo, a sua volta, neutralizza un buon tiro di Odjer. Al 58′ tenta la sortita con il mancino, sfera a lato della porta difesa da Russo. Al 65′ sono le “Vespe” a protestare per il penalty ma anche in questa occasione l’arbitro sorvola. Dalmasso devia al 75′ una conclusione di prima intenzione di Pandolfi e poi al 84′ interviene su Zigoni. I tempi regolamentari si concludono con il tiro-cross di Maselli che batte sulla traversa.

Si va ai supplementari, con squadre stanche ma con gli ospiti che paiono averne di più. Petermann tenta il jolly, Russo dice di no. Al 103′ Maselli vede spegnersi larga la sua giocata. Al 115′ Pandolfi, ben pescato da Ricci, manda fuori. Si arriva ai calci di rigori. Dalmasso sugli scudi. Segnano per il Foggia: Petermann, Frigerio e Peschetola, dopo l’errore di Costa. Per la Juve Stabia decisivi gli errori di Bentivegna, Pandolfi e Ricci. Rossoneri agli ottavi, dove ad attenderli ci sarà il Crotone.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 03 Novembre 2022