Manfredonia, progetto uso “fototrappole” per il controllo abbandono rifiuti

Oltre all’abbandono da parte dei cittadini, si registrano anche fenomeni di abbandono da parte di utenze non domestiche, che dovrebbero provvedere a smaltire i loro rifiuti in maniera separata e con costi a loro carico, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tali abbandoni creano delle aree degradate e situazioni di criticità anche sotto il profilo igienico – sanitario. Il presente progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza attraverso dispostivi portatili denominati “fototrappole” distribuito nel territorio del Comune di Manfredonia.

I rifiuti che vengono abbandonati sono di ogni genere, ma soprattutto si tratta di rifiuti ingombranti, inerti e rifiuti pericolosi (anche amianto), i quali determinano : • compromissione del decoro urbano, inquinamento ambientale, maggiori spese per l’Amministrazione Comunale per la rimozione di tali rifiuti. Si tratta di fenomeni di inciviltà eseguiti da cittadini che, non volendo aderire alla raccolta differenziata o non volendo utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, si spostano da casa per lo più in automobile per disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli indiscriminatamente; a volte si tratta anche di cittadini provenienti da Comunilimitrofi.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO Obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare e prevenire tale increscioso fenomeno che provoca la creazione di numerose “microdiscariche” sparse nel territorio comunale. La rimozione di queste “microdiscariche” comporta oneri non indifferenti per il bilancio dell’Ente, oneri che in gran parte vanno ingiustamente a gravare sui cittadini regolarmente iscritti nei ruoli della TARI. Data la necessità di monitorare diversi luoghi si utilizzeranno delle fotocamere autonome, c.d. “fototrappole”, ad alimentazione autonoma, progettate per l’uso all’aperto e resistenti alcalore, al freddo ed all’acqua

3. DURATA DEL PROGETTO Si prevede che il progetto abbia durata di almeno 1 anno, al termine dei quali a seguito di valutazione sui risultati ottenuti potrà essere eventualmente prorogato.

4. AREE DELL’INTERVENTO Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali saranno posizionate, secondo le necessità, le c.d. “fototrappole”, montate su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e di individuare le persone nell’atto di abbandonare rifiuti e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti. Le aree comunali interessate al progetto saranno di volta in volta individuate dal responsabile dell’ufficio ambiente di concerto con il Sindaco e comunicate al Comando Polizia Locale per l’attività di vigilanza.

Tutti i siti che verranno individuati sono frequentemente oggetto di abbandono di rifiuti in quanto si tratta di aree agevolmente raggiungibili con automezzi poste nelle immediate adiacenze dei centri abitati o, addirittura, interne a centri abitati ma si collocano in aree isolate e poco frequentate, spesso prive di illuminazione pubblica o scarsamente illuminate. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati è il Comandante della Polizia Municipale, al quale, nel rispetto delle prescrizioni previste in materia, compete l’onere di elaborare i dati personali ai quali ha accesso e di comunicare agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale, alle Guardie Ambientali nominate dal Comune nonché alle altre forze di polizia che contribuiscono alle attività di sorveglianza del territorio i dati relativi agli eventuali casi in cui vengano individuate persone nell’atto di abbandonare rifiuti o veicoli dai quali vengono abbandonati rifiuti.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE La “fototrappola” è uno strumento elettronico che consente in modo automatico di rilevare il movimento di persone, cose e animali in una specifica area di interesse. E’ costituita da una fotocamera e da un laser a infrarossi invisibile all’occhio umano, che consente la rilevazione del movimento e la conseguente attivazione della ripresa in modo automatico. Questo tipo di tecnologia, nata inizialmente per il monitoraggio della fauna al fine di evitare episodi di bracconaggio o per registrare la presenza e il passaggio di alcuni determinati animali, negli ultimi anni è stata utilizzata per le più svariate ragioni di sicurezza, come il monitoraggio di edifici pubblici, discariche abusive, dighe, ma anche per evitare l’azione di vandali in giardini pubblici, ecc…

Le fotocamere ed il laser ad infrarossi vengono posizionate all’interno di un contenitore che svolge una duplice attività: le rende mimetizzabili e soprattutto le protegge da eventi atmosferici come vento, pioggia e neve. Il presente progetto prevede che gli apparati di fototrappolaggio siano tali da garantire: a. una qualità delle immagini tale da consentire l’identificazione del trasgressore, soprattuttomediante identificazione della targa dell’autoveicolo, sia di giorno che di notte; b. la possibilità che tali immagini vengano trasmesse a distanza; c. una sufficiente autonomia energetica; d. un posizionamento tale da non permettere effrazioni, danneggiamenti o furti; e. un buon rapporto qualità/prezzo. In particolare, le fototrappole dovranno garantire, oltre all’invio delle immagini scattate a mezzo SMS MMS ed email (le immagini dovranno essere scaricabili anche mediante chiave USB), la corretta lettura delle targhe degli autoveicoli soprattutto durante le ore notturne e in condizione di scarsa visibilità, cioè nelle condizioni che agevolano l’abbandono dei rifiuti ed ingenerale gli episodi di vandalismo. La fornitura dovrà prevedere anche il kit accessorio comprensivo di cassetta di sicurezza, sd card da 16GB, set batterie di funzionamento con durata minima di sei mesi, batteria esterna ricaricabile con jack di collegamento, lucchetto di sicurezza.

6. INSTALLAZIONE ATTREZZATURE Le fototrappole saranno installate prevalentemente su pali della luce, alberi o altre strutture di sostegno, ad altezza media di 4m da terra, in modo da evitare opere di manomissione, furti oatti di vandalismo in genere. 7. INFORMATIVA In base a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento di materia di video sorveglianza – 8 aprile 2010), i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere ed i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Pertanto è prevista l’istallazione di cartelli (si veda immagine sottostante) con indicazione “area videosorvegliata per abbandono dei rifiuti”, in prossimità dei luoghi sottoposti a controlli. Inoltre, in tutti gli accessi del territorio comunale è prevista l’istallazione di cartelli conindicazione “Comune con aree videosorvegliate contro l’abbandono dei rifiuti”.

8. QUADRO ECONOMICO Il costo presunto del servizio è stimato in € 39.200,00 ciascuna fototrappola e comprende: – Assistenza tecnica specializzata su n.10 dispositivi di cui 4 già nella disponibilità del comune ed altri 6 verranno forniti a noleggio. – Installazione e spostamento fototrappole; – Controllo delle batterie e ripristino stato della ricarica; – Gestione software per il controllo dei sistemi di videosorveglianza fissi e mobili; – Monitoraggio degli eventi basato su rilevazione delle fototrappole; – Immagazzinamento e registrazione dati su sistema cloaud; – Fornitura di sim dati per la trasmissione dei dati alla stazione centrale; – Apposizione dei cartelli stradali informativi.; – Trasmissione dei dati al Comandante della polizia locale per gli atti/provvedimenti di competenza”.

IL RESPONSABILE UFFICIO RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE ing. Francesco Saverio Damiano.