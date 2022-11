Manfredonia, una domenica speciale per i ragazzi dell’Associazione per Disabili Delfino

da un bel gruppo di giovani assistiti dell’Associazione per Disabili Delfino, operativa a Manfredonia dal 1989 con lo scopo di donare momenti di socializzazione e condivisione, momenti di sport e di gioco. Una domenica speciale, come non si verifica dai tempi precedenti alle tristezze provocate dal diffondersi del coronavirus, che ha visto come protagonisti i nostri giovani speciali, con l’intento del contatto diretto con la natura, in quello che è definito il polmone verde della Foresta Umbra, dove si è respirata aria fresca mischiata a quella ancora più fresca del sapore di libertà.