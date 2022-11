Meteo Puglia, arriva la prima perturbazione autunnale: freddo e pioggia

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/11/2022 – (ilmeteo) Ci sono novità nella previsione per il weekend. Un vortice Mediterraneo condizionerà infatti il tempo per buona parte del fine settimana weekend, la conferma è appena arrivata dagli ultimi aggiornamenti per Sabato 5 e Domenica 6 Novembre.

Ma facciamo un passo indietro. L’attuale circolazione atmosferica è prossima a una svolta: il tempo sta per cambiare decisamente sotto la spinta delle fredde correnti in discesa dal Nord Europa che, tuffandosi nel Mediterraneo, daranno vita a un ciclone ricolmo di precipitazioni come non si vedeva da tanto tempo. La notizia è di quelle importanti: siamo infatti alla vigilia della prima vera perturbazione dai connotati autunnali in grado di scatenare intense precipitazioni su molte zone del nostro Paese. Condizioni di maltempo sono attese nelle giornate di Giovedì e Venerdì inizialmente al Nord e poi anche verso il Centro, mentre nel weekend a vedere tanta pioggia saranno soprattutto le regioni centro-meridionali.

Occhi puntati soprattutto alla giornata di Sabato 5 su tutte le regioni del Centro-Sud e pure sulle due Isole Maggiori dove potrebbero verificarsi forti temporali con locali allagamenti a causa della tanta energia in gioco (i mari sono ancora molto caldi) e degli intensi contrasti tra masse d’aria diverse. Come mostra la nostra cartina qui sotto (colore viola = rischio nubifragi) i settori maggiormente a rischio saranno il medio versante adriatico (Marche e Abruzzo), nonché la Campania meridionale e il Salento. Forti precipitazioni attese nel corso di Sabato 5 Novembre

Domenica 6 il ciclone si preparerà lentamente ad abbandonare l’Italia, tuttavia permarranno condizioni di forte instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sicilia (versante tirrenico) dove saranno possibili altri rovesci temporaleschi. Sul resto dell’Italia, invece, avremo via via sempre più spazi soleggiati, grazie ad una rimonta dell’alta pressione, anche se le temperature sono attese comunque in deciso calo per via soprattutto dei venti attesi dai quadranti settentrionali. Ultime piogge nel corso di Domenica 6 Novembre

Insomma, spazio all’Autunno.