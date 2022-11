Rapina a portavalori “Ferrari” a Bollate, rigettato il ricorso di Francesco Scirpoli, inammissibilità per altri 4 imputati

StatoQuotidiano.it, Roma 03 novembre 2022. Rapinarono un portavalori della ‘Ferrari’ a Bollate: con sentenza di recente pubblicazione, udienza svoltasi il 12 luglio 2022, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibili i ricorsi di Dassisti Raffaele, nato a Canosa di Puglia 11 12 aprile 1990, Lista Catello, nato a Torino il 13 febbraio 1976, Valerio Carmine, nato a Barletta il 24 febbraio 1977, Quitadamo Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 19 settembre 1975″, e “rigettato il ricorso di Scirpoli Francesco, nato a San Giovanni Rotondo il 6 ottobre 1982, contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 31 maggio 2021″, “con la quale, in parziale riforma della pronuncia emessa il 3 luglio 2020 dal Gip del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena applicata al citato Quitadamo Antonio e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con cui lo stesso Quitadamo Antonio, Lista Catello, Scirpoli Francesco, Dassisti Raffaele, Mavellia Francesco, e Valerio Carmine sono stati condannati per i reati loro ascritti”.

In particolare, come indicato nel provvedimento della Corte di Cassazione, “secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito i ricorrenti (il 15 ottobre 2016,ndr) hanno commesso una rapina a un furgone portavalori della società di trasporto gioielli ‘Ferrari’ in Bollate; hanno acquistato o comunque ricevuto, consapevoli della sua illegittima provenienza, un’autovettura Renault Megane, compendio di furto, e, al fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, hanno apposto due targhe false: una, su una Lancia Delta di colore grigio metallizzato e, l’altra, su una Lancia Delta di colore blu metallizzato, proventi di furti; hanno altresì portato in luogo pubblico almeno quattro armi da guerra, tra cui due fucili a pompa e due kalashnikov“.

Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di Dassisti Raffaele, Lista Catello, Valerio Carmine, Quitadamo Antonio, Scirpoli Francesco e Mavellia Francesco.

Come indicato nel provvedimento della Cassazione, Lista Catello ha fatto pervenire rituale rinuncia al ricorso. Per Mavellia Francesco, all’udienza del 12 luglio 2022, è stato disposto lo stralcio degli atti con rinvio a nuovo ruolo, in ragione del legittimo impedimento del suo difensore a presenziare all’anzidetta udienza.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it