MANFREDONIA (FOGGIA), 03/11/2022- “Ancora a Borgo Mezzanone con Striscia la notizia (a Manfredonia, provincia di Foggia) per parlarvi del ghetto, diventato quasi una vera e propria città, formato da baracche utilizzate come abitazioni e come attività commerciali. Proprio mentre stavamo realizzando il servizio, all’interno del ghetto divampa un incendio, uno dei tanti che si verificano “misteriosamente”.