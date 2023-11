Foggia, Cudini: “Attenzione al Sorrento, ma noi vogliamo ripartire”

FOGGIA – Il Foggia è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta per 2-0 contro il Picerno. I rossoneri, dopo un solo punto nelle ultime tre giornate, vogliono tornare alla vittoria allo Zaccheria contro il Sorrento. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Taranto, erano stati ben 7 i risultati utili consecutivi prima della trasferta di Crotone. La squadra di Cudini ospita i campani penultimi in classifica e a quota 8 punti, reduce da tre sconfitte di fila. In conferenza stampa, l’allenatore dei rossoneri ha parlato dei prossimi avversari e delle difficoltà riscontrate nell’ultimo turno.

Cudini: “Sorrento giocherà a viso aperto, contro il Picerno non siamo stati presuntuosi”

L’allenatore dei rossoneri avverte i suoi sulle insidie del match: “Il Sorrento gioca a viso aperto e ha una buona impostazione di gioco. Al momento i risultati non li premiano, ma dal punto di vista delle prestazioni non sono in crisi. Maiuri gioca con un 4-3-3 propositivo e non penso proprio verrà qui a fare barricate. Non guardiamo gli ultimi risultati, siamo reduci da tre partite in una settimana ma vogliamo ripartire con entusiasmo e ottenere l’intera posta in palio.”

In maniera lucida, Mirko Cudini ha anche cercato di analizzare la sconfitta dell’ultimo weekend: “Quella di Picerno non è stata una partita catastrofica. Nel primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni e siamo stati bravi a limitare i nostri avversari. Nella ripresa invece non siamo stati squadra, subendo due gol dai rinvii del portiere. Per crescere bisogna leggere meglio queste situazioni ed essere più compatti. Non abbiamo avuto un atteggiamento presuntuoso, ma potevamo fare di più. Il nostro forse è stato un problema di concentrazione, non ci siamo calati perfettamente nella partita. Ora però abbiamo voglia di gettare tutto alle spalle e ripartire.”

Lo riporta lacasadic.com.