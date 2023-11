Leo: al via anche il percorso 1 di GOL, azioni di accompagnamento al lavoro

Bari – “Procediamo spediti verso la piena attuazione del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), l’iniziativa che costituisce il perno dell’azione di riforma e rilancio delle politiche attive per il lavoro del PNRR, tra le più significative realizzate in Italia e in Puglia.

Dopo l’avvio dei percorsi 2 e 3, cioè i corsi di formazione per competenze digitali rivolti a quelle persone con necessità di aggiornamento e riqualificazione, a partire dall’otto novembre prendono avvio anche le attività del Percorso 1, cioè le azioni di accompagnamento al lavoro per persone per cui non occorrono corsi di riqualificazione”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Il percorso 1 – continua Leo – egregiamente coordinato dalla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro del mio assessorato, coinvolge nella nostra Regione oltre 60mila beneficiari (circa il 45% del numero complessivo dei presi in carico GOL) e interessa coloro che risultano essere – a seguito dell’assessment realizzato dai Centri per l’Impiego – più vicini al mercato del lavoro, e che, dunque, possono essere accompagnati al lavoro senza necessità di un percorso di riqualificazione”.

“I beneficiari – spiega l’assessore – saranno quindi richiamati dai Centri per l’Impiego che verificheranno la permanenza dei requisiti e aggiorneranno il patto di servizio, aiutando poi il beneficiario ad operare la scelta tra le Agenzie per il Lavoro che hanno partecipato all’Avviso per i soggetti esecutori di GOL. A partire dall’8 novembre le Agenzie per il Lavoro metteranno a disposizione agende elettroniche in cui i beneficiari potranno prenotare un appuntamento per l’erogazione dei servizi di Accompagnamento al Lavoro e di Incontro domanda/Offerta.

Il percorso dovrà concludersi entro sei mesi dalla data del primo appuntamento ed i soggetti privati riceveranno un compenso in caso di avvio di un rapporto di lavoro nel termine previsto”.

“Al momento il Percorso 1 dispone di risorse pari a circa 50 milioni di euro, ma nei prossimi mesi – conclude Leo – verrà rifinanziato con le nuove risorse concesse alla Puglia, significativamente aumentate rispetto allo scorso anno grazie ai numeri straordinari raggiunti dai Centri per l’Impiego pugliesi nella presa in carico dei potenziali beneficiari GOL”.