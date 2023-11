Manfredonia, parte la mensa scolastica. Rotice: “Salvati 23 posti di lavoro”

“Anche per questo anno scolastico, così come accaduto nel 2022 con tempistiche relativamente celeri rispetto al passato, le scuole dell’Infanzia comunali di Manfredonia vedranno garantito il 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚 per gli alunni, che 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚̀ 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧. 𝟏𝟓𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝟎𝟔/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑, la quale ha avviato la procedura “per l’individuazione del soggetto per il Servizio di refezione scuole infanzia statali presenti sul territorio con apposito atto d’indirizzo affinché il Dirigente ratione materiae ponga in essere ogni attività all’uopo necessaria per l’attivazione del servizio”.