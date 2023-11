Manfredonia, Rotice: “Lascio al Comune un saldo di +64 milioni di euro”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ieri pomeriggio a Palazzo di Cittร , con la โ€œ๐•๐ž๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐’๐ญ๐ซ๐š๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐ข ๐‚๐š๐ฌ๐ฌ๐šโ€, ๐ฏ๐ข ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐š๐ซ๐ข๐š ๐‘๐š๐œ๐ก๐ž๐ฅ๐ž ๐†๐ซ๐š๐ง๐๐จ๐ฅ๐Ÿ๐จ, che certamente farร un buon lavoro in questi mesi per la comunitร sipontina anche in virtรน del percorso avviato su diversi importanti temi con la Prefettura durante il mio mandato da sindaco, di cui molti portati avanti con la sua collaborazione unitamente con il ๐๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐Œ๐š๐ฎ๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐จ ๐•๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž.