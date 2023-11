Manfredonia, falò dell’Immacolata in anticipo: intervento dei Vigili del Fuoco

MANFREDONIA (FOGGIA) – Dopo un incendio appiccato stamattina e spento dai Vigili del Fuoco, è in corso la rimozione del legname e del materiale accatastato da giorni in Viale delle Margherite, nei pressi del Liceo Scientifico Galilei.

Il materiale era in accumulo da alcuni giorni, in vista del consueto falò dell’Immacolata e già nei giorni scorsi vi erano state delle lamentele soprattutto per la presenza, oltre alle solite pedane, anche di materiale inerte da discarica che avrebbe causato un ingente danno ambientale una volta bruciato. Evidentemente qualcuno ha pensato (male) di anticipare tale accensione prima dello sgombero richiesto a gran voce da più parti.