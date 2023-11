Processo “Decimabis”: nel racket della mafia esiste il “metodo Foggia”

FOGGIA – Esiste un «metodo Foggia» nel panorama estorsivo italiano, quella che i magistrati definiscono «estorsione ambientale», in cui basta la parola che evoca la ferocia dei clan per incassare il pizzo, senza dover necessariamente ricorrere a avvertimenti. La sentenza pronunciata il 25 ottobre dal Tribunale dauno nella tranche foggiana del processo «Decimabis» a 12 imputati con altrettante condanne a 130 anni di carcere per mafia, estorsioni, usura ha ribadito la centralità del racket per la «Società foggiana».

Come è sempre stato, sin dalla sua fondazione nei primi anni Ottanta sino a oggi.

Se alle origini i mafiosi puntavano su una vittima per volta, costruttori essenzialmente, pretendendo tangenti miliardarie arrivando anche a uccidere, adesso le richieste si sono abbassate (da 500 euro a 4mila euro mensili, cui aggiungere l’una tantum che può arrivare a 50mila euro pretesa da alcuni estorti) ma la platea delle vittime riguarda tutte le categorie produttive: costruttori, commercianti, imprenditori, titolari di bar, discoteche, autodemolizioni, pompe di benzina, agenzie di pompe funebri, concessionari d’auto, artigiani, ambulanti e persino fantini perché tra gli interessi dei clan ci sono anche le scommesse sulle corse ippiche, puntando sul sicuro previa minaccia di chi gareggia.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.