Prosegue il cammino a sostegno di Lucera capitale italiana della cultura”

Foggia – Domenica 5 novembre, si svolgeranno altre due importanti iniziative a sostegno della candidatura di Lucera, capofila dei Monti Dauni, a Capitale Italiana della Cultura 2026, promosse grazie alla sinergia tra l’Amministrazione cittadina, il Comitato dei Promotori ed il Comitato Tecnico Scientifico.

“I monumenti di Lucera” e “Una sera a Napoli” è il titolo degli eventi pubblici che si svolgeranno nell’ambito della programmazione finalizzata a promuovere Lucera ed i Monti Dauni, lungo il percorso che porterà, il 15 dicembre prossimo, all’individuazione delle 10 finaliste candidate a “Capitale Italiana della Cultura 2026”.

Il primo dei due appuntamenti del 5 novembre, “I monumenti di Lucera”, si svolgerà in mattinata, a partire dalle ore 10 con ritrovo presso la Chiesa di S. Antonio Abate in Via Federico II. La guida turistica Simone De Troia accompagnerà tutti i partecipanti in una visita guidata nel cuore della “Lucera medievale”, dalla Fortezza Svevo- Angioina alla Basilica Cattedrale, dal Santuario di San Francesco al Museo Civico Fiorelli.

Il secondo appuntamento domenicale, “Una sera a Napoli”, è fissato in agenda alle ore 19 presso il chiostro della Biblioteca Comunale, con l’esibizione di Luigi Mormone (voce e chitarra), Massimo Cianciaruso (clarinetto, sax e mandolino), Ulrico Priore (basso): un music festival che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale lungo le melodie più amate e popolari della musica napoletana.

