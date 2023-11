Relazioni extraconiugali: è boom durante le feste comandate

Le relazioni extraconiugali si concentrano prettamente durante le feste comandate, ovvero nei periodi delle vacanze estive e delle feste natalizie.

A dirlo è una recente indagine pubblicata su di un noto sito di incontri extraconiugali TradimentiItaliani.com, che ha visto interessati uomini e donne dai 25 ai 65 anni.

Al campione preso in esame è stato somministrato un questionario dove si chiedeva, fra le altre cose, se e quando avessero mai avuto una relazione extraconiugale.

I dati raccolti hanno mostrato uno scenario alquanto singolare, che determina un’autentica passione nostrana per le feste comandate abbinate a scappatelle e rendezvous occasionali.

Tradimenti sotto l’ombrellone o sotto il vischio: il vizietto degli italiani

Sappiamo bene quanto l’italico popolo di santi, navigatori e poeti abbia sempre ben celato, dietro la veste della beatificazione, una passione forte per l’amore in tutte le sue sfumature.

Non è un caso che gli italiani subiscano, all’estero, lo stereotipo del latin lover gli uomini, quello di ammaliatrici le donne.

Come ogni stereotipo che si rispetti, un fondo di verità c’è: gli italiani non riescono a rinunciare affatto alle relazioni extraconiugali, basti pensare che a livello europeo siamo terzi in lizza fra le nazioni che tradiscono di più, superati solo da Francia e Spagna.

Ciò che è tremendamente curioso, è il fatto che i periodi preferiti siano quelli dove, potenzialmente, si passa più tempo in famiglia o comunque con il proprio partner ufficiale.

Sintomatico è anche il fatto che, proprio in questi periodi dell’anno, crescano le iscrizioni ai siti di incontro, spinti proprio dalla frenesia del momento.

E, a giudicare dalla nutrita lista di siti di incontri extraconiugali proposta da Sitidiincontri.com, il portale specializzato nella recensione dei siti di dating online, possiamo ben dire che c’è spazio per tutti e per tutti i gusti.

Ma perché? Cerchiamo di dare una risposta a questo peculiare comportamento.

Mare profumo di mare

In vacanza cadono le inibizioni, ci si sente più liberi e spensierati. Talvolta più trasgressivi.

E qui casca l’asino.

Questo modo di essere e sentirsi diverso dal solito, è probabilmente lo slancio che occorre per concedersi una relazione extraconiugale, anche se non si è in vacanza da soli: l’adrenalina fa la sua indubbia parte.

Tradiscono di più coloro che fanno una vacanza “statica”, ovvero presso campeggi, villaggi turistici, crociere, ecc., perché è più facile riuscire a nascondere un’eventuale assenza giustificandosi con la partecipazione ad impegni vari.

C’è anche da dire che molte coppie scoppiano, allorché devono passare 24 ore al giorno insieme e, da qui, la necessità di evadere, di tradire. Forse addirittura di farla pagare a quel marito o a quella moglie fastidiosi come non mai.

In alcuni casi, condizione condivisa anche con il periodo delle feste, è proprio il tempo libero che consente di guardarsi intorno e trovare alternative al proprio compagno/a.

Vischio velenoso

Veniamo, adesso, alle relazioni extraconiugali che nascono sotto il vischio (velenoso).

Questo dovrebbe essere il periodo dell’anno più magico, più intimo, quello da passare sempre con la propria famiglia, con tutti (e dico tutti) i parenti.

Atmosfera soffocante, per molti.

Così accade che la frustrazione dovuta a convivenze forzate intorno al desco diventi la molla del desiderio, dell’evasione sessuale fuori dalle mura domestiche.

Questa è certamente la motivazione più forte, che spinge una persona a tradire: se è già difficile gestire una relazione di coppia, immagina farlo in mood allargato fino alla settima generazione.

Accanto alla frustrazione, c’è anche un altro motivo che genera un incremento delle relazioni extraconiugali durante le feste: gli impegni improrogabili.

Fra lo shopping natalizio, gli addobbi di casa, pranzi aziendali, cene e cenoni da preparare, di solito gli uomini prendono la palla al balzo e si tolgono felicemente dai piedi, andando dall’amante.

Dico gli uomini perché, solitamente, il matriarcato prevale su tutto e tutti durante le festività, ma per lo stesso motivo non è detto che anche una donna ne approfitti. Anzi, pensa a quanto possa essere comodo dire: “Amore, faccio tardi: devo ancora finire di comprare i regali”.

Insomma, si evince che tutti possono avere una buona scusa, in questo periodo.

Cosa dicono i dati delle relazioni extraconiugali “stagionali”

Dopo aver discettato sulle possibili motivazioni, che spingono alle relazioni extraconiugali nei periodi delle feste comandate, parliamo di dati.

Come anticipato, il campione preso in esame ha visto la partecipazione di uomini e donne di età compresa fra i 25 e i 65 anni, dunque decisamente rappresentativo, impegnati in una relazione ufficiale al momento del questionario o al massimo nei precedenti 12 mesi.

Per quanto riguarda le relazioni extraconiugali estive, i dati ci dicono che sono preferite soprattutto dalle donne (76%), in particolar modo dalle over 40 (43% delle intervistate), magari complici i mini club e i compagni impegnati in attività varie.

Diversa la situazione degli uomini, in quanto solo il 57% si concede un rendezvous illegale in estate. A tradire fra i maschietti sono soprattutto gli over 50, probabilmente investiti da quella classica crisi di mezza età che fa fare cose mai pensate, fino a quel momento.

In riferimento alle relazioni extraconiugali durante le feste natalizie, qui sono gli uomini ad avere la meglio: circa l’81% ha ammesso di aver tradito il proprio partner durante le feste, almeno una volta nella vita.

Spiccano fra i traditori seriali gli over 30 (45%), conviventi o sposati. Mentre quelli più fedeli sono gli over 60, la cui percentuale si ferma al 14%.

Fra le donne, invece, sono le under 30 (33%) e le over 45 (39%) a tradire di più.

Implicazioni sociologiche

Sarebbe interessante affrontare l’argomento delle implicazioni sociologiche scaturite dal fenomeno delle relazioni extraconiugali durante le feste comandate, ma i dati in nostro possesso non ci consentono di tracciare uno scenario esaustivo.

Certamente, però, possiamo fare delle considerazioni più o meno valide, intorno all’argomento.

La tendenza a preferire tali periodi dell’anno per le scappatelle è sintomatico delle varie situazioni: tanto tempo a disposizione, impegni vari per camuffare gli incontri, meno inibizioni e così via.

Questo spinge sì a concedersi come svago una relazione extraconiugale, ma dall’altra parte fa divenire lievemente più flessibili sul tradimento o, quantomeno, sul sospetto nei confronti dell’altro.

Se ci si pensa un attimo, proprio le condizioni di vita mutate in quel breve lasso di tempo, lasciano spazio a situazioni diverse, a percezioni diverse. Potenzialmente, addirittura potrebbe accadere che non ci si cura più di tanto di qualche scappatella: al limite, la si ricambia.

Naturalmente, queste sono solo speculazioni. Ma di certo torneremo sull’argomento, avendo maggiori dati a disposizione.