San Giovanni Rotondo, M5s: «Pronti per il “campo giusto”, i nomi dei referenti»

Dopo l’elezione del Rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento5Stelle è stata convocata la prima assemblea del Gruppo Territoriale, nominati i vice rappresentanti e i gruppi di lavoro.

Domenica scorsa, il Rappresentante del gruppo territoriale di San Giovanni Rotondo, Salvatore Biancofiore, eletto nell’assemblea che si è tenuta il 29 settembre, convocata dal Coordinatore provinciale, l’europarlamentare Mario Furore, ha convocato la prima assemblea del Gruppo Territoriale del Movimento 5 stelle.

Durante l’incontro sono stati individuati anche i vice rappresentanti, sono stati nominati:

Maria Felicia D’Addetta, Pietro Gravina e Antonio Placentino come vicario.

Inoltre l’assemblea ha ratificato i referenti dei gruppi di lavoro: nel gruppo “progetti” è stato nominato l’ingegnere Luigi Cascavilla, nel gruppo “formazione” l’insegnante Rosa Pia Ciavarella e come “referente giovani” è stata nominata l’infermiera Diletta Marinacci.

Nella stessa assemblea il Rappresentante del Gruppo territoriale ha chiarito che al momento non ci sono trattative in corso per le prossime elezioni amministrative, ribadendo che «la linea politica del nostro presidente, Giuseppe Conte, è chiara nell’indicare il percorso verso il “campo giusto”, con la finalità di costruire un progetto politico serio e utile per la città.

Un progetto che parta da temi e obiettivi chiari e non da alleanza predefinite a tavolino. Naturalmente siamo aperti all’ascolto delle forze politiche e dei movimenti civici presenti sul territorio che sono disponibili a condividere le nostre battaglie – spiega Biancofiore.

Pertanto, tutte le voci che circolano di presunti accordi con altre forze politiche e civiche sono smentite in modo categorico, ad oggi a nessuno è consentito intavolare trattative senza aver prima discusso all’interno del Gruppo territoriale la linea da seguire».