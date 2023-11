Una vignetta di Domenico Miglio (Milius) si aggiudica il premio assegnato da Vauro

Ancora un successo nazionale per il grafico e fumettista sanseverese Domenico Miglio, in arte Milius, socio della nostra Associazione: il noto disegnatore Vauro Senesi ha selezionato la vignetta “Al primo piano”, premiandola nell’ambito dell’edizione 2023 del festival RƎWRITERS (https://rewriters.it/rewriters-fest/), svoltosi a Roma dal 13 al 15 ottobre scorsi con la direzione artistica di Eugenia Romanelli.

Il festival, giunto alla terza edizione, è stato patrocinato, tra gli altri, dal Ministero della cultura, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, dall’Università La Sapienza, dalla Treccani e dal Giffoni film festival. Numerosi gli ospiti degli incontri e dei dibattiti, e molteplici i temi trattati, dalla parità di genere alla sostenibilità, dalla satira al razzismo. Sabato 14 ottobre si è tenuto l’incontro “ReWriters Web Art Gallery: Premio Vauro e Premio Woods con Marco Lodola e Howtan Re”. Alla presenza di questi importanti nomi dell’arte contemporanea è stato premiato il nostro Milius che, nel breve intervento di ringraziamento, ha descritto lo spirito della vignetta, incentrata sul tema della maternità.

Nel 2021 Milius si era aggiudicato la vittoria nel concorso nazionale di idee “Sùl in carcere ‘o sanno fa”, per la creazione di un logo distintivo dei prodotti realizzati dalle persone detenute negli istituti penitenziari della Regione Campania, bandito dal “Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania (PRAP)” e “Il Carcere Possibile ONLUS”.

Nel 2022, inoltre, è risultato vincitore di un concorso nazionale di idee per il logo celebrativo in occasione dei settant’anni dalla fondazione della casa editrice calabrese “Luigi Pellegrini”. Con questa ulteriore affermazione, Domenico Miglio abbandona i panni della “giovane promessa” e indossa quelli, meritati, di artista affermato, vista la ormai cospicua produzione di vignette, disegni e opere grafiche accumulata in questi anni.

A Domenico “Milius”, ancora una volta siano gradite le felicitazioni di tutti i soci ell’Associazione “Enrico Mattei”.