Altro incidente di caccia in Sardegna, ferito un 64enne ph ANSA

Nuovo incidente di caccia in Sardegna, il terzo in 48 ore. Nella tarda mattinata di oggi un cacciatore di 64 anni è stato ferito a Perdasdefogu, in Ogliastra, colpito da una fucilata esploso, secondo le prime informazioni, accidentalmente da un compagno di caccia. L’uomo ha riportato ferite alle braccia e a un orecchio. Il colpo è stato esploso probabilmente da un fucile a pallini.

Sul posto, intorno alle 13, è intervenuto l’elisoccorso dell’Aresu partito da Cagliari, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu del capoluogo. I primi accertamenti medici hanno accertato un foro sotto la clavicola sinistra dell’uomo, un foro al braccio destro e lesioni all’orecchio destro. Sul posto le forze dell’ordine per avviare le indagini e capire chi ha esploso il colpo di fucile.

Stamattina un cacciatore di 43 anni è rimasto gravemente ferito nelle campagne di Siligo, in provincia di Sassari, dopo essere stato travolto da un grosso masso. Venerdì scorso a Sedilo era morto un cacciatore di 50 anni, colpito da una fucilata esplosa da un compagno di battuta.

Lo riporta l’ANSA