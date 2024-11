La veritΓ va avanti e vince, sempre. Dalla grottesca vicenda del privilegio dei pass gratuiti per le strisce blu, come mio auspicio ed invito pubblico, Γ¨ emersa la β€œvera verità ” anche grazie all’onestΓ intellettuale del sindaco La Marca nel dare ai cittadini l’informazione corretta.

Il Sindaco, rispondendo alla mia nota di ieri, ha fatto retromarcia in merito a quanto di distorto ed assolutamente falso era stato inserito nella nota anonima del Comune di Manfredonia sui canali social ufficiali nella mattinata di ieri: l’Amministrazione da me guidata non ha mai beneficiato di alcun pass e riduzioni per i parcheggi a pagamento. Gli fa onore anche la scelta ufficiale di tale rinuncia anche da parte della sua Amministrazione (anche se qualcuno che ne aveva fatto richiesta rimarrΓ a bocca asciutta dopo la nota pubblica di β€œStrada Facendo” del 31 ottobre).