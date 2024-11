Cerignola e Crotone si dividono la posta in palio

Cerignola – Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Audace Cerignola e Crotone. I gialloblù, reduci dalla vittoria nel derby, speravano di prolungare il momento positivo con un risultato pieno, ma hanno dovuto accontentarsi di un punto contro un avversario ostico e determinato a non concedere nulla.

Le emozioni sono arrivate fin dai primi minuti. Al 3′, Stronati prova subito a testare i riflessi del portiere avversario, mentre Gallo al 8′ pesca Gomez, che però viene fermato in uscita da Saracco. Le squadre faticano a trovare spazi, ma il Cerignola cresce progressivamente, soprattutto grazie alle incursioni di Jallow, che si rende pericoloso al 18′. Al 31′ è Ligi a sfiorare il gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un cross di Tentardini, respinto sulla linea dalla difesa calabrese. Poco dopo, è ancora la formazione di casa a tentare di sbloccare la partita con un tentativo aereo di Gonnelli. Finalmente, al 41′ il Cerignola trova la rete del vantaggio: Jallow, in mischia, spinge in porta un traversone di Tentardini e porta i suoi sull’1-0, punteggio con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, il Cerignola parte di nuovo con intensità e cerca subito il raddoppio. Jallow ha un’ottima opportunità al 48′, ma il suo destro finisce fuori. Dopo un’ora di gioco, però, la squadra di casa deve fare i conti con l’infortunio di Jallow, sostituito da Ruggiero. Il Crotone ne approfitta e aumenta la pressione. Al 70′, l’ingresso in campo di Tumminello porta nuova energia ai rossoblù, con un primo tentativo che impegna subito Saracco. Dopo pochi secondi, al 71′, arriva il pareggio con un gran sinistro da fuori di Giron, che trova l’angolo giusto e riporta il risultato in parità. Negli ultimi minuti, entrambi gli allenatori provano a cambiare le carte in tavola inserendo forze fresche, ma le due squadre faticano a trovare ulteriori occasioni da gol. A tempo quasi scaduto, Capomaggio rimedia il secondo giallo e viene espulso, ma l’inferiorità numerica non basta al Crotone per incidere.

Per l’Audace Cerignola di Giuseppe Raffaele, il pareggio rappresenta un ulteriore passo positivo verso la continuità in campionato, dopo i recenti risultati favorevoli. Anche il Crotone, dal canto suo, mantiene la propria imbattibilità recente, confermando la capacità di ottenere risultati utili contro avversari di buon livello, come dimostrato nelle gare precedenti contro Benevento e Monopoli. Entrambe le squadre escono dal campo con un punto e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Lo riporta lanotiziaweb.it