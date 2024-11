Il Foggia entra in una fase di silenzio stampa, simile a un bruco che si rifugia nel suo bozzolo per trasformarsi in farfalla. È in atto un’importante operazione che riguarda sia il direttore sportivo che l’allenatore, con l’obiettivo di risollevare le sorti di un club attualmente in difficoltà.

Come anticipato nel nostro precedente articolo, la pista più promettente sembra essere quella che porta al ritorno di Beppe Di Bari, attualmente il principale candidato e il profilo preferito dalla società per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Tuttavia, la società sta operando in un clima di riservatezza, e fino a quando non verranno emessi comunicati ufficiali, rimangono solo indiscrezioni. È da escludere, invece, l’ipotesi di un arrivo di Elio Di Toro, attuale direttore sportivo del Cerignola, che è fermamente legato al club gialloblù.

Fonte: La Goleada