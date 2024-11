Foggia, 3 novembre 2024 – Nicola Formica, Consigliere delegato alla sosta e parcheggi del Comune di Foggia, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle recenti critiche ricevute dopo l’approvazione della delibera del 30 ottobre, che modifica le tariffe e le agevolazioni per la sosta a pagamento.

“Esprimo il mio disappunto e rammarico per gli attacchi mediatici che ho subito in seguito a questa decisione”, ha dichiarato Formica. “Questa delibera è parte di un più ampio piano di agevolazioni stabilito dalla deliberazione n. 50 del 3 aprile 2024. È importante chiarire che non ho mai avuto intenzione di concedere privilegi, e le agevolazioni in questione non sono affatto concessioni gratuite.”

Il Consigliere ha poi spiegato che la gestione della sosta è affidata alla GPS – Global Parking Solutions SpA di Piacenza, una società privata, e non a un ente comunale. “Se il servizio fosse gestito direttamente dal Comune, eventuali agevolazioni avrebbero avuto un impatto diretto sul bilancio comunale. In questo caso, GPS ha accettato un accordo annuale per offrire riduzioni a categorie specifiche in cambio di un introito stabile, il che rappresenta un’iniziativa anche commerciale, mirata a garantire un ritorno economico per la società e a ridurre gli abusi di sosta non pagata.”

Formica ha anche fatto presente che eventuali perdite di profitto ricadono principalmente su GPS, che incassa circa il 70% delle entrate. “Se GPS ha accettato questo rischio, mi chiedo quale danno possa derivarne per il Comune o per i cittadini”, ha aggiunto.

Inoltre, ha chiarito che le agevolazioni sono state concesse anche in risposta a una richiesta del Sindacato della Guardia di Finanza, estendendole ai pendolari in turnazione e alle Forze dell’Ordine per evitare discriminazioni. “L’unica categoria esentata totalmente è quella dei giornalisti, ma anche in questo caso il costo maggiore grava su GPS, con un’auto per ogni testata accreditata”, ha spiegato.

Formica ha sottolineato che la Giunta ha approvato queste modifiche con il consenso di molti Consiglieri, sia della maggioranza che dell’opposizione, per facilitare il loro lavoro secondo quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). “A chi chiede di ampliare le agevolazioni a commercianti e impiegati, ricordo che la deliberazione n. 50 prevede già sconti dal 10% al 30% in base al numero di dipendenti”.

Infine, ha specificato che non è possibile concedere sconti sulla base dell’ISEE, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, poiché né GPS né il Comune hanno le funzioni di un ente previdenziale. “Per attuare misure economiche sarebbero necessarie risorse dedicate, separate dagli introiti della sosta. Considero quindi ingiustificati e strumentali questi attacchi alla mia persona e all’Amministrazione Episcopo. Ho sempre operato per il bene della comunità e continuerò a farlo fino alla fine del mio mandato elettorale. Ho troppo rispetto per chi mi ha votato e per la città di Foggia”, ha concluso.

Fonte: L’Immediato