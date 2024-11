Dopo sei sconfitte consecutive, il Manfredonia riesce finalmente a muovere la classifica strappando un punto prezioso contro il Costa d’Amalfi. Allo stadio “Novi” di Angri, i ragazzi di mister Panarelli mostrano grinta e determinazione, riuscendo a passare in vantaggio nel primo tempo con una rete di Tedesco, ma venendo poi raggiunti dal pareggio di Maione. Entrambe le squadre, consapevoli della posta in palio nella lotta per la salvezza, approcciano la gara con grande intensità e determinazione.

Il Manfredonia parte con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa che li vedeva sconfitti da sei partite consecutive. Dopo una fase iniziale di studio, sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato: al 24′, Tedesco, con una precisa conclusione, porta in vantaggio il Manfredonia, regalando ai pugliesi una speranza di riscatto. Il vantaggio, però, dura poco: al 34′ il Costa d’Amalfi reagisce con veemenza e trova il gol del pareggio grazie a Maione, che sfrutta un’indecisione della difesa ospite per riportare il match in equilibrio.

Nel secondo tempo, il ritmo di gioco cala leggermente, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo, consapevoli dell’importanza di evitare un’ulteriore sconfitta. Il Manfredonia prova a gestire il risultato e, nonostante qualche tentativo offensivo, non riesce a concretizzare le azioni create. Anche il Costa d’Amalfi cerca il colpo per portare a casa i tre punti, ma la difesa dei pugliesi tiene bene. Al triplice fischio, il pareggio rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti per il Manfredonia, che interrompe così la propria striscia negativa e guadagna un punto importante contro una diretta concorrente. Con questo risultato, i ragazzi di Panarelli si portano a soli tre punti di distanza dal Costa d’Amalfi, mantenendo vive le speranze di risalita in classifica.

Il pareggio contro il Costa d’Amalfi non risolve i problemi del Manfredonia, ma rappresenta una boccata d’ossigeno che potrebbe rivelarsi fondamentale per il morale della squadra. L’allenatore Panarelli può guardare a questa gara come a un segnale positivo, con l’auspicio che la squadra ritrovi la compattezza e la continuità necessarie per affrontare al meglio i prossimi impegni. Il Manfredonia, infatti, deve continuare a lottare con determinazione per raggiungere una salvezza che, grazie a questo punto, è ora distante solo tre lunghezze.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com