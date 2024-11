VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA – CAME TREVISO 5-5 (p.t. 3-3)

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Dovara, Canal, Djelveh, Andrè Ferreira, Pezzin, Ronaldo, Luis Garcia, Murgo, Caio, Nenna, Belloni, Musumeci. Allenatore: Ceppi.

CAME TREVISO: Pietrangelo, Suton, Donin, Vieira, Sacon, Walex, Del Gaudio, Fior, Di Guida, Perazzetta, Ugas, Azzoni. Allenatore: Rocha.

MARCATORI: p.t. 0’35’’ Canal (VD), 3’15’’ autorete Dovara (VD), 4’43’’ Japa Vieira (CA), 8’46’’ Sacon (CA), 12’24’’ Canal (VD), 16’18’’ Canal (VD), s.t. 23’03’’ Sacon, 23’48’’ Musumeci, 29’40’’ Sacon, 32’47’’ Djelveh.

Pareggio per la Came Treviso nella trasferta di Manfredonia: gara caratterizzata da molte reti con la Came che, nonostante si sia trovata in vantaggio in più occasioni, ha poi subito il ritorno degli avversari; protagonisti Sacon e Canal entrambi a referto con una tripletta.

La cronaca. Subito emozioni in avvio di gara con i padroni di casa in vantaggio dopo appena 35 secondi dal fischio d’inizio grazie alla rete di Canal.

La Came rimane comunque concentrata e nei minuti successivi tiene impegnata la difesa del Manfredonia: dopo almeno un paio di interventi decisivi di Dovara la formazione trevigiana va in rete per due volte a distanza ravvicinata e in entrambe le occasioni su azione da calcio d’angolo; nella prima circostanza sfortunata deviazione di Dovara su corner di Walex, nella seconda occasione Japa Vieira riceve da Di Guida e dall’interno dell’area di rigore realizza di destro.

La reazione dei padroni di casa non impensierisce la Came che difende bene e riparte in velocità:

proprio in questo modo arriva all’8’ la rete di Sacon che lanciato solo verso la porta avversaria ha tutto il tempo di prendere la mira e battere Dovara. Il Manfredonia accusa il colpo del doppio svantaggio e per alcuni minuti la Came è in totale controllo del match e tutto lascia presagire che possa mantenere il vantaggio fino all’intervallo: non la pensa così Canal che da grande campione va in rete per due volte riportando il risultato in parità all’intervallo: la rete che accorcia lo svantaggio è un destro di prima intenzione da posizione defilata che si infila all’incrocio dei pali, la rete del 3-3 è il risultato di una penetrazione centrale con tocco in rete ad anticipare Pietrangelo.

Secondo tempo sulla scia del primo, caratterizzato da un doppio botta e risposta.

Subito ritmi sostenuti nelle prime giocate della ripresa e dopo circa 3 minuti la Came torna in vantaggio: Manfredonia pericoloso in avanti con Ronaldo e Canal, la retroguardia della Came, pur con affanno, evita di subire lo svantaggio e fa ripartire veloce l’azione conclusa in rete da Sacon che, assistito da capitan Vieira, riceve in area di rigore, fa sedere Dovara con una finta e appoggia in rete.

Nemmeno il tempo per i trevigiani di godersi il vantaggio che Musumeci riporta il risultato in parità sorprendendo Pietrangelo sul primo palo. Came di nuovo avanti al nono minuto, ancora con Sacon che lanciato sulla destra da Walex supera Dovara in uscita con un tocco morbido; come in precedenza la reazione dei padroni di casa è immediata e Djelveh riporta il risultato in parità con una bella giocata in area di rigore dopo il servizio di Murgo dalla sinistra.

Il risultato non cambia più fino alla sirena nonostante entrambe le squadre cerchino fino all’ultimo secondo il gol della vittoria.