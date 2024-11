La vicepresidente di Libera, Daniela Marcone, ha lanciato un appello accorato al mondo politico e al ministro della Giustizia Carlo Nordio attraverso un post pubblicato su Facebook nella mattinata del 3 novembre. Marcone ha espresso la sua profonda preoccupazione per la questione delle scarcerazioni di boss mafiosi, avvenute a causa di vizi procedurali e scadenze, sottolineando il dolore e l’ansia che molte famiglie, tra cui la sua, stanno vivendo in attesa di giustizia.

La figlia di Francesco Marcone, un uomo ucciso il 31 marzo 1995 per aver denunciato un giro di illeciti amministrativi, ha esortato il governo a prestare un’attenzione più forte e efficace su questa problematica. “Ci sono tante famiglie che, come la mia, sono in attesa di verità giudiziaria”, ha affermato Daniela Marcone, chiedendo che non si debbano subire ulteriori dolori per motivi burocratici, specialmente quando si tratta di liberare persone responsabili di crimini gravissimi.

Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, aveva solo 57 anni al momento della sua tragica morte. Il suo impegno contro truffe e illeciti lo aveva messo in grave pericolo. A marzo del 1995, aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando truffe perpetrate da falsi mediatori che promettevano un veloce disbrigo di pratiche amministrative. Marcone si era imbattuto in operazioni miliardarie legate a esponenti della mafia locale, denominata la Società Foggiana o ‘La guasta’, e aveva deciso di parlare. La sua denuncia rappresentava un atto di coraggio in un contesto di pericoli costanti.

La sera del 31 marzo, Francesco tornava a casa dopo una lunga giornata di lavoro. All’ingresso del suo condominio, fu colpito da due proiettili alla schiena, in un’esecuzione brutale avvenuta in pieno centro e in un orario affollato, ma nessuno sembrò aver visto nulla. Il suo omicidio scosse profondamente la comunità di Foggia e oltre. Sei giorni dopo, il 6 aprile, il direttore dell’Ufficio tributi del Comune di Foggia fu arrestato per tentata concussione e falso, un segno tangibile che i problemi di corruzione e malaffare erano ben radicati.

L’inchiesta sull’omicidio di Marcone, però, ha subito numerose battute d’arresto,

essendo stata archiviata tre volte (nel 1998, 2000 e 2004) senza che venissero individuati colpevoli. Un episodio inquietante avvenne il 16 febbraio 2002, quando un ex impiegato del Registro, sospettato di aver fornito l’arma del delitto, morì in un incidente stradale in circostanze sospette.

Oggi, Daniela Marcone, che all’epoca dei fatti aveva solo 25 anni, torna sull’argomento e rivela i retroscena che hanno aggravato la situazione. “Una delle figure chiave della vicenda processuale legata all’omicidio di mio padre fu scarcerata per un problema procedurale. Era in attesa di udienza, un momento cruciale per la giustizia. Invece di affrontare il processo, tornò a casa e, durante una domenica invernale, pur essendo ai domiciliari, perse la vita in un incidente stradale. Non ho mai creduto che fosse un semplice incidente; sono convinta che sia stato urtato intenzionalmente, un avvertimento per ciò che avrebbe potuto rivelare in udienza”.

Questa scarcerazione ha avuto conseguenze devastanti per la famiglia Marcone, che da anni attende risposte e giustizia. L’appello di Daniela Marcone rappresenta non solo il dolore di una figlia che ha perso il padre in circostanze terribili, ma anche la richiesta di un cambiamento concreto nella gestione della giustizia e delle procedure legali. In un paese dove il legame tra giustizia e mafia è spesso difficile da spezzare, la sua voce si fa portavoce di tutte le famiglie che, come la sua, continuano a cercare verità e giustizia, sperando in un’attenzione da parte di chi ha il potere di cambiare le cose.

Con il suo appello, Daniela Marcone non solo ricorda la figura di suo padre, ma sottolinea l’urgenza di un intervento deciso e immediato per evitare che simili ingiustizie possano ripetersi. La sua determinazione e il suo coraggio nel portare avanti questa battaglia sono un esempio di resilienza e di speranza per un futuro in cui la giustizia possa finalmente prevalere.