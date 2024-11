Monte Sant’Angelo. Un caso di violenza di gruppo ai danni di un ragazzo disabile, avvenuto a San Giovanni Rotondo, è segnalato da una lettrice di STATOQUOTIDIANO.IT.

Lo scorso giovedì 31 ottobre, un gruppo di individui avrebbe aggredito un giovane con disabilità, infliggendo violenza fisica e psicologica.

Secondo le informazioni disponibili, i responsabili dell’episodio, tutti maggiorenni e provenienti da Monte Sant’Angelo, sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

I fatti si sarebbero svolti in un contesto che solleva interrogativi sul rispetto e la protezione dei diritti delle persone disabili. È fondamentale che episodi di questo genere vengano denunciati e discussi pubblicamente, affinché non rimangano nell’ombra e si possa lavorare per prevenire simili violazioni in futuro.

“La violenza, soprattutto nei confronti di chi è già in una situazione di fragilità, deve essere condannata con fermezza e deve portare a una riflessione collettiva su come possiamo proteggere i membri più vulnerabili della nostra società“.