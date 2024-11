ANSA. Sei sindaci dell’Unione dei Comuni terre del mare e del sole (Fragagnano, Maruggio, Lizzano, Leporano, Pulsano e Torricella), di cui fa parte anche Avetrana, sostengono di essere stati ingannati da Groenlandia, la casa di produzione della fiction sull’omicidio di Sarah Scazzi, trasmessa dal 30 ottobre da Disney+.

Nel primo titolo proposto ai Comuni, teatro di alcune scene della serie, non compariva il nome di Avetrana, ma un semplice ‘Qui non è Hollywood’.

Da qui la decisione di autorizzare le riprese sul loro territorio.

Questa ricostruzione la offre su Fb il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, così come riporta la stampa locale. “Bene ha fatto il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi – scrive Longo – a chiedere al tribunale di sospendere la serie e di togliere il nome della sua città dal titolo”. “D’altronde in tal senso siamo stati ingannati tutti. La casa di produzione Groenlandia ha proposto a tutti i Comuni in cui hanno girato le riprese (Maruggio compreso) il titolo ‘Qui non è Hollywood’ e di Avetrana non c’era traccia”.

Per questo motivo il sindaco di Avetrana ha chiesto al Tribunale di Taranto di sospendere con urgenza la messa in onda della serie, richiesta accolta in prima istanza dal giudice e Disney e Groenlandia hanno deciso di eliminare il nome della cittadina dal titolo, in attesa di comparire davanti al Tribunale per l’udienza civile del 5 novembre. ANSA