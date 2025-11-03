145 milioni di euro per la viabilità della Capitanata: sette nuovi interventi strategici

La Capitanata si prepara a una svolta infrastrutturale senza precedenti. Sono infatti oltre 145 milioni di euro i fondi destinati al potenziamento della rete viaria provinciale, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, approvato con Delibera CIPESS n. 6 del 2025.

Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti sette disciplinari tra Provincia di Foggia e Regione Puglia, che regolano l’avvio degli interventi e definiscono il cronoprogramma delle opere, molte delle quali già in fase di progettazione avanzata.

“Si tratta di interventi che incideranno profondamente sulla viabilità dell’intera Capitanata – ha spiegato il presidente della Provincia – contribuendo a colmare, almeno in parte, il divario infrastrutturale che da anni penalizza il nostro territorio, migliorando la sicurezza e i collegamenti tra i grandi centri, il Gargano e i Monti Dauni.”

Gli interventi previsti

Le opere finanziate riguardano alcune delle arterie più strategiche della provincia:

Tangenziale Est di San Severo, 2° Lotto – 2° Stralcio (da incrocio strada Casone a km 650+500 SS16 Adriatica) – € 13.000.000,00

Sistemazione funzionale della S.P. n.53 Mattinata–Vieste “S.P. n.53 TER” – € 34.000.000,00

Sistemazione funzionale della S.P. n.53 Mattinata–Vieste – € 35.000.000,00

Ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 141 “delle Saline” (ex S.S. 159), 2° Lotto – € 19.700.000,00

S.R. 1 Poggio Imperiale–Candela, Lotto 1 – 1° Stralcio (dal Km 2+811 al Km 6+605) – € 35.712.321,65

Adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n.130 Roseto Valfortore–Confine (dal Km 31+400 al Km 45+000) – € 4.500.000,00

Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica – tratto Lesina–Manfredonia (Puglia–Gargano) – € 6.022.599,63

Un piano per colmare il gap infrastrutturale

Gli interventi rientrano in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire una mobilità più efficiente e moderna per cittadini, pendolari e turisti.

Particolare attenzione sarà riservata alle aree interne e ai collegamenti con le località turistiche del Gargano, spesso penalizzate da infrastrutture obsolete. La Ciclovia Adriatica, inoltre, rappresenta un tassello strategico per il turismo lento e la valorizzazione del territorio costiero.

Prospettive future

L’amministrazione provinciale ha assicurato il proprio impegno per ottenere nuovi finanziamenti, anche nell’ambito dei futuri fondi FSC, destinati al completamento di ulteriori opere viarie. “Continueremo a lavorare con determinazione – ha concluso il presidente – per garantire sicurezza e qualità della mobilità a tutti i cittadini della Capitanata.”