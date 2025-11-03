Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Apricena // “Amore Criminale” racconta la storia di Giovanna Frino, uccisa dal marito nel 2022 ad Apricena

GIOVANNA “Amore Criminale” racconta la storia di Giovanna Frino, uccisa dal marito nel 2022 ad Apricena

Torna su Rai 3 “Amore Criminale”, il programma dedicato alle storie di violenza contro le donne

GIOVANNA FRINO, FEMMINICIDIO - combo sq

GIOVANNA FRINO, FEMMINICIDIO - combo sq

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Apricena // Capitanata //

Torna su Rai 3 “Amore Criminale”, il programma dedicato alle storie di violenza contro le donne, condotto da Veronica Pivetti. La nuova stagione debutta martedì 4 novembre alle 21.20 con una puntata che riporta alla luce il drammatico femminicidio di Giovanna Frino, la donna di 44 anni uccisa il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia.

Secondo la ricostruzione, Giovanna è stata freddata con tre colpi di pistola esplosi dal marito, davanti a una delle tre figlie, allora appena diciassettenne. L’uomo, descritto come ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche in presenza delle figlie. Un’escalation culminata nel tragico epilogo di quella sera d’inverno.

Condannato all’ergastolo in primo grado, l’assassino attende ora il processo d’appello. Durante le udienze, ha sostenuto di non ricordare i momenti in cui la moglie ha perso la vita, alimentando ulteriore sconcerto nella comunità locale.

La puntata racconterà la vicenda di Giovanna attraverso le testimonianze dei familiari, i ricordi delle persone che le erano più vicine e una ricostruzione cinematografica che ripercorre gli ultimi anni di una relazione segnata da violenze e paura.

“Amore Criminale”, nato nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, continua a essere uno spazio di memoria e riflessione, realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, e con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.