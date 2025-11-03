Torna su Rai 3 “Amore Criminale”, il programma dedicato alle storie di violenza contro le donne, condotto da Veronica Pivetti. La nuova stagione debutta martedì 4 novembre alle 21.20 con una puntata che riporta alla luce il drammatico femminicidio di Giovanna Frino, la donna di 44 anni uccisa il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia.

Secondo la ricostruzione, Giovanna è stata freddata con tre colpi di pistola esplosi dal marito, davanti a una delle tre figlie, allora appena diciassettenne. L’uomo, descritto come ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche in presenza delle figlie. Un’escalation culminata nel tragico epilogo di quella sera d’inverno.

Condannato all’ergastolo in primo grado, l’assassino attende ora il processo d’appello. Durante le udienze, ha sostenuto di non ricordare i momenti in cui la moglie ha perso la vita, alimentando ulteriore sconcerto nella comunità locale.

La puntata racconterà la vicenda di Giovanna attraverso le testimonianze dei familiari, i ricordi delle persone che le erano più vicine e una ricostruzione cinematografica che ripercorre gli ultimi anni di una relazione segnata da violenze e paura.

“Amore Criminale”, nato nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, continua a essere uno spazio di memoria e riflessione, realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, e con il patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.