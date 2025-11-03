Celenza Valfortore inaugura Dimora Manzoni, la prima casa vacanze comunale

Celenza Valfortore dà il benvenuto a Dimora Manzoni, la prima casa vacanze comunale del territorio. Venerdì scorso, con lo scoprimento della targa e il taglio del nastro, la struttura ha ufficialmente aperto le porte ai visitatori.

Il progetto nasce nel 2012, durante il primo mandato del sindaco Massimo Venditti, con l’obiettivo di recuperare l’antica palazzina di fine ‘800, nota in paese come Casa Palancia, da decenni in stato di abbandono. Grazie a un finanziamento di 1 milione di euro della Regione Puglia, l’immobile è stato restaurato e trasformato in struttura ricettiva, completato da una seconda unità abitativa, Casa Zia Peppinella, attigua alla palazzina principale.

Dimora Manzoni, situata in posizione centrale e dotata di tutti i confort, offre venticinque posti letto suddivisi in miniappartamenti. A breve sarà attivato un numero dedicato per le prenotazioni e partirà l’iter per l’affidamento della gestione.

Per il sindaco Venditti, la struttura rappresenta un simbolo di rinascita e di valorizzazione del territorio. “Nei nostri piccoli comuni le strutture ricettive rispondono a esigenze di lavoro e favoriscono il turismo lento nelle aree interne. Dimora Manzoni è solo l’inizio: intendiamo creare un albergo diffuso acquisendo abitazioni abbandonate nel centro storico e realizzare opere strategiche per rafforzare l’economia locale. Tra queste, una modernissima RSA con palestre e piscine nel vecchio Mulino Onorato, e l’espansione delle attività di comunità riabilitative già avviate.”

L’amministrazione punta così a sostenere turismo, lavoro e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storiche, offrendo nuove opportunità per i residenti e i visitatori lungo tutto l’anno.