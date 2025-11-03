Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola: sorpresi dal parroco con le telecamere

CRONACA Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola: sorpresi dal parroco con le telecamere

Dopo vari atti vandalici, la parrocchia chiede più controlli e terrà una liturgia riparatoria il 7 novembre

Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola: sorpresi dal parroco con le telecamere

ph LaStampa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

È stata definita una profanazione senza precedenti quella avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre 2025 nella nuova chiesa parrocchiale di Salsasio, a Carmagnola. Il parroco, don Iosif Patrascan, ha sorpreso due giovani – una coppia di origine straniera – mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno del luogo sacro. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in un orario in cui non era affatto improbabile che qualcuno, magari un anziano o un bambino, potesse entrare per un momento di preghiera.

Secondo quanto ricostruito dal sacerdote, i due si sarebbero prima scambiati effusioni sul sagrato, per poi appartarsi all’interno di un ripostiglio accanto alla statua della Madonna e del Sacro Cuore. A far scattare l’allarme sono stati alcuni rumori provenienti proprio da quella zona: “Li avevo già visti un’ora prima mentre giocavano a pallone in chiesa – ha raccontato don Iosif – e li avevo invitati a smettere. Poco dopo sono tornati e dalle telecamere si vede che sul sagrato hanno mimato un atto sessuale, poi si sono nascosti nel ripostiglio. Quando li ho trovati, ho detto che avrei chiamato i carabinieri. Il ragazzo mi è corso dietro dicendo che era maggiorenne. Gli ho risposto che non importava: non si profana un luogo sacro”.

Il parroco ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico e sacro. Le telecamere di videosorveglianza installate sul sagrato hanno registrato tutta la scena, e i militari stanno ora analizzando le immagini per risalire all’identità dei due protagonisti. La comunità parrocchiale di Salsasio ha reagito con sgomento e dolore. Venerdì 7 novembre, nella chiesa di via Novara 102, verrà celebrata una liturgia riparatoria con Adorazione Eucaristica, confessioni e la Santa Messa alle 18. “Vogliamo trasformare la rabbia in preghiera – spiegano dalla parrocchia – e affidare a Dio la guarigione spirituale di questa ferita”.

L’episodio, pur nella sua gravità, non è isolato. Negli ultimi mesi la parrocchia ha denunciato diversi atti vandalici: Durante l’estate – racconta don Iosif – sono stati danneggiati il porticato davanti agli uffici parrocchiali e alcune telecamere di sorveglianza. Hanno rovinato anche i fari esterni. È da tempo che il sagrato e la scalinata sono diventati ritrovo di gruppi che sporcano, danneggiano e mancano di rispetto al luogo sacro”. Oltre ai danneggiamenti, si registrano episodi di disturbo alle celebrazioni, persone che fanno i propri bisogni sul sagrato e anziani importunati all’uscita delle messe.

Non è solo inciviltà – denuncia il parroco – è disprezzo verso la fede, verso la cristianità e verso la nostra comunità. Chiediamo che vengano intensificati i controlli nella zona e che si ponga fine a questo degrado che mina la serenità dei fedeli”.

Lo riporta Fanpage.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.