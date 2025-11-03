Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Fisioterapista ucciso a Bari, chiesto ergastolo per imputato

CRONACA Fisioterapista ucciso a Bari, chiesto ergastolo per imputato

Raggiunse vittima sotto casa, per accusa è omicidio premeditato

Fisioterapista ucciso a Bari, chiesto ergastolo per imputato

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Bari // Cronaca //

La procura di Bari ha chiesto l’ergastolo per Salvatore Vassalli, l’operaio di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) a processo in Corte d’Assise con l’accusa di avere ucciso a colpi di pistola il fisioterapista Mauro Di Giacomo, la sera del 18 dicembre 2023. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria del procuratore aggiunto Ciro Angelillis che con il sostituto Matteo Soave ha coordinato l’indagine sull’omicidio.

L’accusa per Vassalli è di omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dalla minorata difesa della vittima. Fu arrestato diversi mesi dopo l’omicidio, il 16 maggio 2024. Vassalli anche in aula ha ammesso le proprie responsabilità dicendo però che non aveva intenzione di uccidere, e che i colpi partirono accidentalmente dalla sua pistola durante una colluttazione con la vittima.

L’uomo disse di essere andato sotto casa del fisioterapista per incontrarlo e chiedergli di assumersi le sue responsabilità in relazione alla causa civile che la figlia dell’imputato aveva intentato anni prima contro il fisioterapista per una manipolazione che le avrebbe causato lesioni permanenti.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.