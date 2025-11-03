Foggia in Piazza, quattro confronti pubblici sui progetti di rigenerazione urbana

Un percorso di confronto e partecipazione con la cittadinanza attraverso un ciclo di incontri pubblici dedicati alla presentazione dei progetti per la rigenerazione urbana che interesserà alcune delle principali piazze della città. È il focus di “Foggia in Piazza”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per illustrare le iniziative che rientrano nel Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021–2027 – Sviluppo Territoriale e Urbano, finanziato con fondi europei, statali e regionali per circa 5,69 mln di euro, e potranno rappresentare un importante intervento di riqualificazione degli spazi pubblici e di valorizzazione del patrimonio urbano.

Gli incontri offriranno alla cittadinanza la possibilità di conoscere nel dettaglio i progetti di fattibilità tecnico economica predisposti per le riqualificazioni, le finalità e gli interventi previsti, con l’obiettivo di stimolare un momento partecipativo utile a recepire suggerimenti, giudizi e richieste da poter accogliere nei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, in modo da costruire un modello di città più vivibile, accessibile e sostenibile.

Il calendario degli incontri è così distribuito:

Venerdì 7 novembre 2025, ore 11:00 – Piazza Pavoncelli, presso ASL – Centro di Igiene, piazza Pavoncelli;

Lunedì 17 novembre 2025, ore 16:30 – Piazza San Francesco, presso Chiesa Conventino (ingresso via Diomede);

Martedì 18 novembre 2025, ore 17:00 – Piazza Maria Grazia Barone, presso Fondazione Maria Grazia Barone;

Mercoledì 19 novembre 2025, ore 18:00 – Piazza Villani, presso Parrocchia San Tommaso (ingresso via Arpi).

Le presentazioni pubbliche si svolgeranno alla presenza degli assessori competenti, dei tecnici comunali e dei progettisti incaricati, che illustreranno le soluzioni progettuali studiate per restituire nuovi spazi di socialità, cultura e verde urbano ai quartieri di riferimento, restituendo una città migliore e più bella.