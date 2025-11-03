Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Home // Foggia // Foggia in Piazza, quattro confronti pubblici sui progetti di rigenerazione urbana

POLITICA Foggia in Piazza, quattro confronti pubblici sui progetti di rigenerazione urbana

Le presentazioni pubbliche si svolgeranno alla presenza degli assessori competenti, dei tecnici comunali e dei progettisti

Foggia in Piazza, quattro confronti pubblici sui progetti di rigenerazione urbana

Foggia in Piazza, quattro confronti pubblici sui progetti di rigenerazione urbana

Redazione
3 Novembre 2025
Foggia // Politica //

Un percorso di confronto e partecipazione con la cittadinanza attraverso un ciclo di incontri pubblici dedicati alla presentazione dei progetti per la rigenerazione urbana che interesserà alcune delle principali piazze della città. È il focus di “Foggia in Piazza”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per illustrare le iniziative che rientrano nel Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021–2027 – Sviluppo Territoriale e Urbano, finanziato con fondi europei, statali e regionali per circa 5,69 mln di euro, e potranno rappresentare un importante intervento di riqualificazione degli spazi pubblici e di valorizzazione del patrimonio urbano.

Gli incontri offriranno alla cittadinanza la possibilità di conoscere nel dettaglio i progetti di fattibilità tecnico economica predisposti per le riqualificazioni, le finalità e gli interventi previsti, con l’obiettivo di stimolare un momento partecipativo utile a recepire suggerimenti, giudizi e richieste da poter accogliere nei successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, in modo da costruire un modello di città più vivibile, accessibile e sostenibile.

Il calendario degli incontri è così distribuito:

  • Venerdì 7 novembre 2025, ore 11:00 – Piazza Pavoncelli, presso ASL – Centro di Igiene, piazza Pavoncelli;
  • Lunedì 17 novembre 2025, ore 16:30 – Piazza San Francesco, presso Chiesa Conventino (ingresso via Diomede);
  • Martedì 18 novembre 2025, ore 17:00 – Piazza Maria Grazia Barone, presso Fondazione Maria Grazia Barone;
  • Mercoledì 19 novembre 2025, ore 18:00 – Piazza Villani, presso Parrocchia San Tommaso (ingresso via Arpi).

Le presentazioni pubbliche si svolgeranno alla presenza degli assessori competenti, dei tecnici comunali e dei progettisti incaricati, che illustreranno le soluzioni progettuali studiate per restituire nuovi spazi di socialità, cultura e verde urbano ai quartieri di riferimento, restituendo una città migliore e più bella.

Nessun campo trovato.