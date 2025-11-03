FOGGIA – Un viaggio nel cuore della sperimentazione artistica, tra musica dal vivo, arte visiva e performance, ha animato la serata del 31 ottobre presso la Sala Locus Mirabilis della Libreria Fumettosmania. L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra personale “From the Sixties to… Fluxus” di Gene Crazed (al secolo Eugenio Cicconetti), a cura del Teatro del Pollaio, con un evento speciale che ha unito live rockabilly, videoarte e suggestioni Halloween.

Un happening in puro spirito Fluxus

La serata si è aperta con l’introduzione del poeta e pittore Gerardo Konte, apparso in una videoproiezione dal forte impatto scenico, che ha accolto il pubblico in una dimensione sospesa tra arte e visione. Da lì, l’atmosfera si è trasformata in un vero e proprio happening, nel pieno spirito del movimento Fluxus: pittura, musica e immagini in movimento si sono intrecciate in un flusso continuo di improvvisazioni e contaminazioni sensoriali.

Le opere originali di Gene Crazed, unite alla performance musicale dell’artista insieme ad Alex Nespoli (basso, synth, theremin), hanno trasformato lo spazio della libreria in un laboratorio creativo dove suono, segno e gesto si fondono in un linguaggio espressivo unico, sospeso tra concerto, installazione e performance d’arte.

Arte, musica e pubblico: una fusione totale

Complice l’atmosfera della notte di Halloween e la partecipazione del pubblico in maschera, l’evento ha assunto i toni di una festa visionaria e coinvolgente. L’energia dei performer, l’interazione diretta con gli spettatori e la dimensione raccolta della sala hanno reso l’esperienza immersiva, aprendo nuove prospettive sul dialogo tra arti visive e suono.

A completare l’allestimento, un’installazione di videoproiezioni firmata da Rosanna Giampaolo e Michele Mannaro, ispirata ai cult dei monster movie vintage, ha contribuito a definire un’estetica sospesa tra nostalgia e sperimentazione.

Una mostra che prosegue fino al 10 novembre

La mostra “From the Sixties to… Fluxus” rimarrà visitabile fino al 10 novembre 2025, presso la Sala Locus Mirabilis della Libreria Fumettosmania (via Bari 18, Foggia), dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ricerca multidisciplinare del Teatro del Pollaio, che inaugura così il suo terzo anno di attività culturale. Una proposta che conferma l’interesse crescente verso forme artistiche ibride, capaci di unire pittura, musica, teatro e video in un’unica esperienza sensoriale e partecipativa.