Gianluca Totaro: “La politica vera nasce dall’ascolto. Ecco il mio numero di cellulare. Scrivetemi, vi ascolterò”

Manfredonia, 3 novembre 2025. In questi giorni Gianluca Totaro, consigliere comunale di Manfredonia e candidato al Consiglio Regionale della Puglia per il Movimento 5 Stelle, sta attraversando la provincia per incontrare persone, ascoltare storie, raccogliere esperienze. Volti diversi, vite quotidiane, sogni e difficoltà che, messi insieme, compongono il mosaico autentico di un territorio spesso dimenticato nei dibattiti istituzionali.

«Ogni incontro mi ricorda una verità semplice ma profonda: la politica vera nasce dall’ascolto», afferma Totaro. «Non dalle sale chiuse o dagli slogan elettorali, ma dal contatto umano, da una stretta di mano, da una conversazione sincera, dallo sguardo negli occhi, dall’abbraccio delle difficoltà».

Una dichiarazione che arriva in un momento in cui la politica, sempre più percepita come distante, fatica a recuperare fiducia. Totaro ribalta la prospettiva e mette al centro l’ascolto diretto dei cittadini, il dialogo quotidiano come strumento di costruzione collettiva.

«Per questo – prosegue – ho deciso di mettere a disposizione il mio numero di telefono, come faccio con chiunque incontro. Scrivetemi. Raccontatemi la vostra esperienza, la vostra città, una difficoltà che vivete ogni giorno o un’idea che potrebbe migliorare la nostra comunità. Ogni messaggio è una storia, e ogni storia è un pezzo della nostra provincia, di questo territorio che amo e che voglio vedere crescere con il contributo di tutti».

Totaro parla con il tono di chi non cerca slogan ma relazioni. Il suo messaggio è un invito aperto, quasi un manifesto civico che sposta il baricentro della politica dai palazzi alle strade, dalle parole ai volti. «Non prometto soluzioni facili o frasi fatte – aggiunge –. Prometto qualcosa di più importante: incontrarvi e ascoltarvi, davvero, con rispetto, attenzione e la voglia sincera di capire».

Dietro questo approccio c’è una convinzione chiara: la politica deve tornare a essere una casa comune, un luogo in cui ciascuno possa riconoscersi e sentirsi parte del cambiamento. «Perché dietro ogni messaggio c’è una persona – sottolinea Totaro –. E dietro ogni persona, c’è una possibilità di cambiamento. È da lì che voglio ripartire».

Un messaggio semplice, ma denso di significato, che richiama una visione della politica intesa come servizio e comunità. Totaro parla di un cammino da costruire “insieme”, in cui l’ascolto diventa la prima forma di partecipazione, il gesto concreto che restituisce dignità alle storie individuali e costruisce un futuro condiviso.

«Questa è la strada che voglio percorrere – conclude –: mettere la persona al centro della politica. Da te, da noi, insieme».

Nel suo appello, il consigliere comunale di Manfredonia intreccia empatia e impegno civile, invitando i cittadini a trasformare la propria voce in energia di cambiamento. Un messaggio che suona come una promessa di prossimità, ma anche come un impegno: quello di tornare a una politica fatta di ascolto, dialogo e presenza.