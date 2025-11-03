Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Incidente mortale sulla SS100 "di Gioia del Colle": chiuso il tratto a Mottola

MOTTOLA Incidente mortale sulla SS100 “di Gioia del Colle”: chiuso il tratto a Mottola

Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Bari // Cronaca //

Bari, 3 novembre 2025 – Tragedia questa mattina sulla Strada Statale 100 “di Gioia del Colle”, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. A causa di un grave incidente stradale avvenuto al km 54,200, che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Viabilità deviata e interventi sul posto

Il traffico è stato deviato tra gli svincoli di San Basilio (km 52,600) e Mottola (km 60,300), lungo la viabilità provinciale e l’autostrada A14, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Sicurezza stradale e informazione agli automobilisti

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, rinnova l’appello alla prudenza alla guida: “Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri” (campagna guidaebasta.it).

Per restare aggiornati sulla viabilità in tempo reale, è possibile consultare l’app “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, oppure contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.

