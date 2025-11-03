Edizione n° 5874

Home // Manfredonia // Manfredonia, a Palazzo Celestini incontro con Benedetta Scuderi e Nichi Vendola

POLITICA Manfredonia, a Palazzo Celestini incontro con Benedetta Scuderi e Nichi Vendola

L’eurodeputata Benedetta Scuderi racconterà anche la sua recente esperienza a bordo della Global Sumud Flottilla

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Domani, alle ore 17:00, nella sala di Palazzo Celestini, si terrà un incontro online di grande interesse politico e civile con Benedetta Scuderi, europarlamentare di Europa Verde – Verdi, e Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto su idee, programmi e partecipazione reale, lontano dalle logiche dei “pacchetti di voti”, con l’obiettivo di tornare a parlare di ambiente, diritti e futuro sostenibile per la Puglia e per la Capitanata.

L’incontro è promosso dall’avvocato Innocenza Starace, candidata al consiglio regionale pugliese per AVS.

L’eurodeputata Benedetta Scuderi racconterà anche la sua recente esperienza a bordo della Global Sumud Flottilla, la missione civile internazionale che ha subito un attacco da parte della marina militare israeliana in acque internazionali. Un episodio che ha sollevato attenzione e solidarietà in tutta Europa, richiamando l’urgenza di un impegno politico concreto per la pace e la giustizia ambientale.

Accanto a lei, Nichi Vendola offrirà una riflessione sul ruolo della sinistra oggi, tra nuove sfide sociali e la necessità di costruire un progetto condiviso per una Puglia più verde, giusta e inclusiva.

L’incontro, aperto al pubblico e trasmesso in modalità online, sarà ospitato presso Palazzo Celestini. Un’occasione per la cittadinanza di Manfredonia per ascoltare, partecipare e confrontarsi su temi che riguardano il futuro del territorio: “Per un’altra Puglia, per una Capitanata verde.”

