Manfredonia, “Fuori dal Coro” accende i riflettori sui fondi PNRR persi per Mezzanone. Giornalista al sindaco: "Una vergogna"

MANFREDONIA, 2 novembre 2025. “Allarme immigrati: sprecati i soldi per abolire i ghetti”. Questo il titolo del servizio andato in onda ieri, 2 novembre, su Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Le telecamere della trasmissione sono arrivate anche a Manfredonia, per fare luce sulla vicenda dei 54 milioni di euro del PNRR destinati al superamento del ghetto di Borgo Mezzanone, risorse che – secondo le opposizioni – sarebbero ormai andate perdute.

Come riportato nel servizio, “a maggio del 2022, l’Europa ha messo a disposizione 200 milioni di euro circa dai fondi del PNRR per il superamento degli insediamenti abusivi e il ricollocamento dei braccianti agricoli in tutta Italia”.

“Alla Puglia va la fetta di torta più sostanziosa e solo per il ghetto di Borgo Mezzanone vengono stanziati 53 milioni di euro. A distanza di oltre tre anni nessuno ha fatto niente. La scadenza per i progetti da realizzare è fissata per giugno del 2026 Ma ad oggi non vi è nessun progetto approvato e i milioni rischiano di andare in fumo“, riporta la giornalista.

Nel servizio, l’inviata di Fuori dal Coro ha intervistato il sindaco Domenico La Marca, chiedendogli conto delle accuse mosse da sindacati e opposizione. “Non basta la volontà, ci vogliono i fatti. Glielo dite voi ai cittadini che c’è stata la volontà!? Sono stata in quel posto, la situazione è drammatica. Sono passati 3 anni, altro che la bacchetta magica“, gli ha contestato la giornalista.

video fonte: “Fuori dal coro, rete 4“

Sui fatti, attraverso un comunicato pubblicato il 16 ottobre 2025, il sindaco aveva detto: “La verità è che quei 54 milioni stanziati nell’ambito del PNRR non sono mai arrivati, e non certo per colpa del Comune di Manfredonia. La responsabilità è tutta del Governo di centrodestra, che ha lasciato scadere i termini e bloccato di fatto il decreto del 2022. Quel piano non è mai stato attivato. Il fallimento è del Governo Meloni”.

Il primo cittadino aveva ricordato che, nonostante i tempi stretti, l’amministrazione aveva chiesto di differire o dirottare le somme su altre linee di finanziamento, anche in sinergia con la Regione Puglia, che oggi coordina il tavolo tecnico sulla questione. “Abbiamo chiesto risposte e un intervento concreto per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno, passo indispensabile per qualsiasi percorso di inclusione. Ma dal Governo tutto tace”, ha aggiunto La Marca.

La versione del Comune: “Progetto irrealizzabile nei tempi del PNRR”

Sulla stessa linea (come emerso nel comunicato stampa pubblicato il 16 ottobre) anche il consigliere con delega al PNRR, Matteo La Torre, che ha spiegato i motivi tecnici del mancato avvio dei lavori. “Il progetto originario prevedeva 4 mila posti letto a Borgo Mezzanone, da realizzare in poco più di un anno: impossibile. Dopo mesi di interlocuzioni con Regione, Prefettura e Ministero, si è deciso di ridurre il piano a 1.250 posti letto, per garantire standard più alti e tempi realistici. Ma Invitalia, dopo il sopralluogo, ha certificato che i cantieri non potranno partire prima di marzo 2026”. Per questo motivo, ha aggiunto La Torre, “con la Regione abbiamo già elaborato un piano B: dirottare i fondi su una linea regionale, con più margine temporale”.

Il caso dei fondi PNRR si inserisce in un contesto di grave marginalità sociale. Il ghetto di Borgo Mezzanone, sorto accanto all’ex pista militare, ospita da anni centinaia di braccianti, molti dei quali stranieri, in condizioni di degrado e precarietà. Un’area che da tempo rappresenta una ferita aperta nel territorio del Foggiano e che, ancora oggi, attende soluzioni concrete.