3 Novembre 2025 - ore  10:46

3 Novembre 2025 - ore  11:35

Home // Manfredonia // Manfredonia, Gatta: “Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto”

PESCATORI Manfredonia, Gatta: “Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto”

"Sarò, anche stavolta, accanto alla marineria per sostenere la sua richiesta di effettuazione di una nuova campagna di pesca sperimentale"

Manfredonia, Gatta: "Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto"

Giandiego Gatta - Fonte Immagine: Facebook, Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //
“Sarò, anche stavolta, accanto alla marineria per sostenere la sua richiesta di effettuazione di una nuova campagna di pesca sperimentale nelle acque del compartimento marittimo di Manfredonia per il periodo novembre 2025-maggio 2026.

Perchè la pesca del “rossetto” per Manfredonia è economia e tradizione, difesa del futuro delle imprese di pesca e rivendicazione della nostra cultura identitaria.”
Lo riporta su Facebook, Giandiego Gatta.

1 commenti su "Manfredonia, Gatta: “Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto”"

  1. Lu rossett ji schitt codd ca c mettene li femmn sópe u moss. Só cicinill ! La vulute fnesc ? Avete distrutto tutto. Le maglie legali delle reti devonp essere di almeno 4 centimetri

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

