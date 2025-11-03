Perchè la pesca del “rossetto” per Manfredonia è economia e tradizione, difesa del futuro delle imprese di pesca e rivendicazione della nostra cultura identitaria.”
PESCATORI Manfredonia, Gatta: “Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto”
“Sarò, anche stavolta, accanto alla marineria per sostenere la sua richiesta di effettuazione di una nuova campagna di pesca sperimentale nelle acque del compartimento marittimo di Manfredonia per il periodo novembre 2025-maggio 2026.
Lo riporta su Facebook, Giandiego Gatta.
Lu rossett ji schitt codd ca c mettene li femmn sópe u moss. Só cicinill ! La vulute fnesc ? Avete distrutto tutto. Le maglie legali delle reti devonp essere di almeno 4 centimetri