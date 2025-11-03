Sabato 8 novembre alle ore 19, in Piazza del Popolo, si svolgerà il comizio di Paolo Campo, candidato al Consiglio Regionale della Puglia per il Partito Democratico. L’incontro rappresenta un’occasione per presentare il programma elettorale e confrontarsi con cittadini e sostenitori.
Lo riporta ilsipontino.net.
5 commenti su "Manfredonia: l’8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo"
Ma mangi na volt ti do il voto;
…ci dirà che in ospedale abbiamo la cardiochirurgia , la neurochirurgia e che mazinga z veglia su di noi…..
Ci vuole una gran faccia di
Voi dovete solo andare ha zappare voi è tutti i politici che stanno al governo ci succhiate solo il sangue ma arriverà quando il popolo italiano si ribbella come i francesi che loro la mosca sotto il naso non se la fanno passare vergogna
Ci vuole una gran faccia di cu..