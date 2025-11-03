Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

ACQUA // Coldiretti Puglia, diga Occhito a un passo da volume morto
3 Novembre 2025 - ore  10:46

CALEMBOUR

OMICIDIO // Napoli: due giovani si costituiscono per l’omicidio di Pasquale Nappo
3 Novembre 2025 - ore  11:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia: l’8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

COMIZIO Manfredonia: l’8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

L’incontro rappresenta un’occasione per presentare il programma elettorale e confrontarsi con cittadini e sostenitori

Manfredonia: l'8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo

Paolo Campo (PD) - Fonte Immagine: Facebook, Paolo Campo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Sabato 8 novembre alle ore 19, in Piazza del Popolo, si svolgerà il comizio di Paolo Campo, candidato al Consiglio Regionale della Puglia per il Partito Democratico. L’incontro rappresenta un’occasione per presentare il programma elettorale e confrontarsi con cittadini e sostenitori.

Lo riporta ilsipontino.net.

5 commenti su "Manfredonia: l’8 novembre comizio di Paolo Campo in Piazza del Popolo"

  2. …ci dirà che in ospedale abbiamo la cardiochirurgia , la neurochirurgia e che mazinga z veglia su di noi…..

  4. Voi dovete solo andare ha zappare voi è tutti i politici che stanno al governo ci succhiate solo il sangue ma arriverà quando il popolo italiano si ribbella come i francesi che loro la mosca sotto il naso non se la fanno passare vergogna

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.