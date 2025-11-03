Tumore al seno, la presa in carico che cambia la vita: due giornate di prevenzione

Tornano le giornate dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza sul tumore al seno. Le Donne Democratiche di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia, l’ASL Foggia, la Breast Unit del Policlinico Riuniti, l’Associazione Agata, Europa Donna, Andos Foggia e con il sostegno della Regione Puglia, promuovono la seconda edizione dell’iniziativa “Tumore al seno. La presa in carico che cambia la vita”, un progetto che mette al centro la salute delle donne attraverso informazione, diagnosi precoce e cura integrata.

L’iniziativa si svilupperà in due giornate, tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2025, con momenti dedicati sia alla prevenzione attiva che al confronto istituzionale e scientifico.

Screening gratuito con il Mammomobile

Mercoledì 5 novembre, in Corso Garibaldi 58 (presso la sede del Comune di Foggia), sarà attivo il Mammomobile dell’ASL Foggia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Le donne tra i 50 e i 69 anni potranno effettuare gratuitamente lo screening mammografico, un passo fondamentale nella diagnosi precoce del tumore al seno. L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione, favorendo controlli regolari e tempestivi che possono fare la differenza nella cura.

Convegno “La presa in carico che cambia la vita”

Giovedì 6 novembre, alle 18.00, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte in via Galliani, si terrà l’incontro pubblico “La presa in carico che cambia la vita”. Un momento di dialogo e approfondimento tra istituzioni, operatori sanitari e associazioni impegnate nella tutela della salute femminile.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Foggia, prof.ssa Maria Aida Episcopo, interverranno:

il dott. Marcello Di Millo , responsabile della Breast Unit del Policlinico Riuniti ;

, responsabile della ; il dott. Maurizio Di Bisceglie , oncologo del Policlinico;

, oncologo del Policlinico; la dott.ssa Alessandra Ena , referente della delegazione Europa Donna Puglia ;

, referente della ; la dott.ssa Betta Valleri, presidente di Andos Foggia.

A moderare i lavori sarà Colomba Mongiello, in rappresentanza delle Donne Democratiche di Foggia. Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Piemontese, assessore alle Politiche della Salute e vicepresidente della Regione Puglia. «Con questa iniziativa – dichiarano le Donne Democratiche di Foggia – intendiamo ribadire l’importanza della prevenzione e della presa in carico tempestiva, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle donne e per una sanità più vicina ai bisogni del territorio».

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e solidarietà promosso dalle Donne Democratiche di Foggia, volto a rafforzare il legame tra cittadinanza, istituzioni e sistema sanitario, per una prevenzione più diffusa e una sanità più umana e accessibile.