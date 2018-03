Palo del Colle, spacciavano eroina in casa: arrestati nonna e nipote

Di:

Palo del Colle – “NONNA Raffaella” prendeva l’ordinazione e il denaro, mentre il nipote preparava le dosi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Paolo del Colle martedì mattina, che hanno arrestato la 78enne Raffaella Stabile e suo nipote 37enne Vito Mattiello, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da qualche giorno avevano notato uno strano via vai di giovani tossicodipendenti proveniente dall’abitazione dei due, hanno deciso di farvi irruzione, dopo aver fermato una ragazza, uscita poco prima da quella casa, trovata in possesso di una dose di eroina. Dopo aver identificato nonna e nipote, i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione. Durante tale operazione, l’anziana donna si è defilata verso la cucina ed ha gettato un borsellino all’interno di una bacinella piena di acqua e schiuma, posta nel lavello, nel tentativo di farla franca. Il gesto, però, non è sfuggito all’attenzione di un carabiniere, che ha recuperato il borsellino: al suo interno vi erano 18 dosi di eroina e 20 euro. In camera da letto del 37enne, invece, sono state rinvenute 3 banconote da 20 euro, poggiate sul comodino, mentre nei cassetti dello stesso mobile è stato rinvenuto il “kit dello spacciatore”, ovvero una forbice, un taglierino, un rotolo di nastro isolante e numerosi dischetti ritagliati da buste in cellophane. Inevitabile, a questo punto, l’arresto per nonna e nipote. Dopo le formalità di rito il 37enne è stato associato presso la casa circondariale di Bari, mentre la nonna, vista l’età, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, su disposizione impartita dall’Autorità Giudiziaria. L’eroina, pari a circa 20 grammi, il materiale per il confezionamento delle dosi e il denaro, ritenuto quest’ultimo il provento dell’illecita attività, invece, sono stati sottoposti a sequestro.