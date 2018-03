Primarie, Pd Manfredonia: vittoria della democrazia

Di:



PIERLUIGI Bersani sarà il candidato Presidente del Consiglio della coalizione di centrosinistra ‘Italia bene comune’. Nel turno di ballottaggio di domenica 2 dicembre, a livello nazionale, il segretario del Partito Democratico ha raccolto circa il 61% dei consensi contro il 39% di Matteo Renzi”.



A Manfredonia i votanti sono stati 4.139, e hanno determinato il seguente risultato:

BERSANI 2.690 voti 65,7%

RENZI 1.401 voti 34,3%

SCHEDE BIANCHE E NULLE n. 48



“E’ stata innanzitutto, però, la vittoria della democrazia e della partecipazione dei tanti che credono nella buona politica, nel centrosinistra e nella prospettiva di dare al nostro Paese un governo in grado di fornire risposte serie alle esigenze dei cittadini”. Come emerso nella nota.





