Compravendite case, bene Lecce, giù Bari e Foggia (-7.5%)

(Image: telenord)

Bari – FLESSIONE del 7.5% in Provincia di Foggia relativamente al numero di compravendite di abitazioni nel primo settembre del 2014. A Lecce rialzo del 32% rispetto allo stesso periodo del 2013; a Taranto +2,7%. Male Bari (-11,4%), invariata la situazione a Brindisi (-0,6%). I dati sono dell'Agenzia delle Entrate.

