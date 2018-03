IMMAGINE D'ARCHIVIO,NON RIFERITA AL TESTO

(ANSA) – MESAGNE (BRINDISI), 3 DIC – Smentendo le voci che parlano di una frattura e di un ricovero presso l’ospedale di Brindisi, Milly Carlucci si appresta a dare il via alla prima giornata di casting a Mesagne (Brindisi). Lo rende noto un comunicato nel quale si precisa che Milly Carlucci ha riportato una lieve lussazione alla mano e per rassicurare i suoi fan la showgirl ha anche diffuso un video Lieve incidente per Milly Carlucci in Puglia ultima modifica: da

