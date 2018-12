“In nome del padre”: armi e progetto di fuga dal carcere: le richieste del pm

Di:

Il pm ha chiesto 8 con­danne per complessivi 28 anni di reclu­sione, con pene oscillanti da 16 mesi a 7 anni, nel processo abbreviato in corso davanti al gup del Tribunale di Foggia a 8 dei 9 garganici (il nono ha chiesto di patteggiare) coinvolti nell’inchiesta «Nel nome del Padre». Sono accusati a vario titolo di detenzione illegale di armi; ten­tata evasione di due detenuti dal carcere di Foggia; e favoreggiamento della la­titanza di un mattinatese. Il blitz di Procura e Guardia di Finanza dello scorso 28 febbraio fu contrassegnato dall’emissione da parte del gip del Tri­bunale di Foggia 11 ordinanze cautelari in carcere ed ai domiciliari nei confronti di 9 persone.

Il filone principale dell’in­chiesta (quelli minori riguardano il pos­sesso di tre fucili e il favoreggiamento della latitanza del principale imputato) è quello relativo al presunto progetto di evasione di due detenuti dal carcere di Foggia, in programma a Capodanno 2018 e sventato dalla Guardia di Finanza e dalla polizia penitenziaria, che seque­strarono due fili diamantati introdotti in carcere.

Fonte www.ondaradio.info

Fonte gazzetta del mezzogiorno