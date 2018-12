Painkiller, l’abuso di farmaci antidolorifici che uccide

Di:

L’allarme arriva dagli Stati Uniti dove si registra un abuso di farmaci a base di oppiodi che ha causato e continua a causare moltissimi decessi oltre che dipendenza. Ma cosa sono e quali sono i loro effetti ne abbiamo parlato con il Prof. Vincenzo Maria Romeo, psichiatra.

Vicodin, Ossicodone e Ossimorfone, sono i nomi di alcuni farmaci, il cui principio attivo è una sostanza che deriva dall’oppio, messi sotto accusa in America perché ritenuti responsabili, negli ultimi anni, di aver causato numerosi decessi per overdose oltre che aver spinto chi ne faceva e ne fa uso a delle vere e proprie dipendenze.

Denominati “painkiller”, il loro utilizzo spropositato è stato visto come una vera e propria emergenza a cui porre rimedio, tanto da spingere il Cdc (Center for Disease Control and Prevention) a diffondere delle linee guida per imporre severe restrizioni così da riuscire a ridurre anche le troppe prescrizioni di questi medicinali oppioidi, usati soprattutto nel trattamento del dolore cronico.

Per capire cosa sono e quali sono i loro effetti a livello psico-fisico, Stato Quotidiano ne ha parlato con il Prof. Vincenzo Maria Romeo, psichiatra.

Negli ultimi anni, in America, migliaia di persone sono morte per overdose di farmaci analgesici come l’Ossicodone o il Vicodin. Un numero elevatissimo ne è dipendente. Che cosa sono queste sostanze nello specifico e quali sono i loro principi attivi?

Parliamo di sostanze oppioidi, che hanno come molecola base dei composti che derivano dall’oppio e nascono con degli effetti specifici rispetto all’analgesia. I loro recettori specifici, che sono quelli oppioidi, si legano per rendere analgesico qualsiasi tipo di processo. Sostanze che hanno trovato il loro uso soprattutto quando una branca della medicina, quella del dolore, pian piano è diventata impegnativa dal punto di vista delle problematiche, ricordiamo la cura per le patologie croniche o per le malattie oncologiche, e l’utilizzo di questi farmaci è esploso dal punto di vista delle prescrizioni e dei numeri.

Per che cosa vengono utilizzati e quali sono i loro effetti fisiologici e psicologici?

L’uso che se ne fa è quello impiegato per gli effetti analgesici. Agiscono sulla percezione del dolore, aumentando la soglia di tolleranza. I loro effetti collaterali si annoverano nella sedazione, depressione respiratoria, alle volte inducono anche alterazioni degli stati di euforia e quindi creano disturbi dell’umore ed agiscono come un meccanismo di tolleranza e dipendenza.

Cosa succede quando si crea dipendenza da queste sostanze?

Si parla di dipendenza da queste sostanze quando l’apparato psicofisico necessita di quel farmaco perché senza la sua assunzione si avvertono i sintomi da astinenza. Primo tra tutti il dolore, seguito dalla nausea, vomito, stipsi, fino ad accusare tutta una serie di sintomi neurovegetativi, simile ad una crisi di astinenza da eroina – anche perché stiamo parlando di molecole equiparabili a questa sostanza stupefacente – dove l’assenza della continua somministrazione produce questi effetti collaterali. L’altro principio sul quale agiscono è quello della tolleranza. Farmacologicamente parlando, più si fa uso di questi medicinali, più si necessita di quantitativi maggiori affinchè si possano avvertire gli effetti e quindi si tende ad aumentare la posologia, creando un processo di dipendenza.

Come vengono trattate le dipendenze da oppiacei?

Nelle dipendenze importanti, pericolose per la vita stessa del paziente perché si possono creare depressioni respiratorie e quindi morte, ci sono molecole come il Nanocsone che impedisce al farmaco di innescare determinati processi. Quindi nei trattamenti acuti si usano dei farmaci agonistici. Nei casi di dipendenze croniche, invece, l’azione che va fatta è lenta. Vi è una graduale diminuzione di quelli che sono i range quantitativi e le somministrazioni del farmaco. Sono trattamenti supportati da una farmacoterapia che in qualche modo supporti gli effetti della graduale eliminazione e dell’astinenza.

Questo problema di dipendenza da farmaci oppio derivati è arrivato anche in Italia, questi farmaci, reperibili anche online, diventano facilmente reperibili, quindi la presenza di un mercato clandestino, pericoloso soprattutto perché ci si può trovare in presenza di farmaci contraffatti. Come si può vigilare per cercare di fermare la crescita di questo fenomeno?

Ci dovrebbe essere un osservatorio o quantomeno un’istituzione che agisca soprattutto nei circuiti illegali o meglio nei circuiti non ordinari e istituzionali, che riesca ad intervenire ed a chiudere questi canali di diffusione. Il problema reale è che alcuni farmaci, essendo facilmente prescritti ed anche per il basso costo economico che hanno, incominciano a diventare sostanze di abuso per chi non si può consentire in qualche maniera di avere l’economia per comprare sostanze illecite di abuso. L’altro aspetto importante del loro consumo eccessivo è anche la loro non punibilità per la quale fa la differenza rispetto al rischio.

Come mai in questo momento storico c’è un abuso eccesivo di questi farmaci?

Se volessimo analizzare le dinamiche psicosociali, uno dei motivi, per le quali, ad oggi, storicamente, si utilizzano queste sostanze oppioidi o analgesico simili, probabilmente ci soffermeremo sull’interpretazione dell’analgesia che vuol dire non sentire dolore. Se provassimo a capire la società attuale, è piena di messaggi massmediatici che spingono a far tacere il dolore, soprattutto quello emotivo, che se indagato a fondo, potrebbe avere le sue risoluzioni.

_Francescapaola Iannaccone