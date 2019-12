Al Parco del Gargano si celebra la Giornata Europea 🇪🇺 persone con disabilità

🇬🇷 🇮🇹 Oggi, a Monte Sant’Angelo il workshop internazionale dal tema: “Diversabilità ed accessibilità delle Aree Naturali Protette e dei Parchi, le opportunità del metodo “E-Parks”.

Il progetto E-parks, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece-Italy e candidato alle Nazioni Unite come modello gestionale per la diversa abilità , è finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del Parco Nazionale del Gargano e del Parco di Kyllini in Grecia attraverso la realizzazione di passerelle ed info point (Foresta Umbra e Lago Varano-Località Muschiaturo), APP per la lettura ed ascolto didascalico per sordomuti e non vedenti, un manuale per operatori turistici, associazioni ed enti pubblici ed un corso internazionale di alta formazione.