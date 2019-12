Appello “Coast to coast” Manfredonia Barletta, ratificati concordati

, 03 dicembre 2019. Ratifica di alcuni concordati e rinvio dell’udienza al 04 febbraio 2020 per la requisitoria dele la discussione per alcuni difensori degli imputati.

E’ l’esito dell’odierna udienza del processo ‘Coast to Coast“, in corso presso la Corte d’Appello di Bari – I Sezione penale –, con procedimento relativo riguardante 8 persone coinvolte nell’operazione della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di Manfredonia, con esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, lo scorso 1° febbraio 2017, nei confronti di altrettanti soggetti (dimoranti nei comuni di Manfredonia, Cerignola, Monte Sant’Angelo, San Severo e Barletta), accusati a vario titolo di “associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti“.

L’UDIENZA DEL 3 DICEMBRE 2019

Come ricordato, l’ultima udienza (a giugno 2019) era stata rinviata a a stamani, 3 dicembre, “per formalizzare eventuali volontà degli imputati di voler concordare la pena o rinunciare ai motivi di appello per una riduzione (della stessa pena,ndr)”. Stamani erano attese anche le date relative alle discussioni in aula a Bari.

Si ricorda che era stata fissata lo scorso 24 maggio 2019 la trattazione dell’appello, interessante gli 8 imputati sottoposti alla misura della custodia cautelare emessa da Gip Mastrorilli il 25 gennaio 2017 ed eseguita il successivo 1° febbraio, interessati dalla sentenza di rito abbreviato del 23 aprile 2018.

I DATI

In particolare (dati giugno 2019) si tratta di:

– Gaetano De Vivo, nato a Manfredonia – classe 1973 (difeso dall’Avvocato Enrico Rando Di Foggia – Avv. Esposto Gabriele)

– Marco Ditoma, Padova, classe 1989 (difeso dall’Avvocato Gerardo Matera);

– Giuseppe Grieco, Manfredonia classe 1971 (difeso dall’avv. Domenico Di Giorgio);

– Pasquale Maria, nato a Portici – classe 1976 (difeso dall’Avvocato Squeo Costantino);

– Fabio Lame, Albania, classe 1991 (difeso dall’Avvocato Giancarlo Chiariello – Avvocato Sfrecola Ruggiero);

– Roland Lame, Albania classe 1969 (difeso dall’avvocati Papagno Claudio e Mascolo Luciano);

– Leuci Giuseppe, Canosa di Puglia, classe 1974 (difeso dall’Avv. Michelina Della Fortuna);

– Matteo Potenza, San Giovanni Rotondo, classe 1977 (difeso dall’avv. Francesco Le Noci).